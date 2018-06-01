Украинского правозащитника облили зелёнкой в собственной квартире на глазах полицейского

По словам правозащитника, хулиганы хотели сорвать организованную ей акцию, на которой дети, киевляне и переселенцы должны были призвать общественность положить конец войне на Украине

«Сегодня в 06.50 восемь человек начали блокировать мою квартиру, стучать. Вышли соседи, начали выяснять, что случилось. Я, естественно, дверь не открывала. Они сказали, что являются патриотами Украины», — рассказала глава Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная

Затем приехали сотрудники правоохранительных органов , развернулись и уехали. Дебоширов вывели, но они продолжили блокировать дверь. Другой наряд полиции, который приехал позже, также не предпринял никаких мер.

«На третий вызов, после того как они сказали, что отправят меня туда, где сейчас моя дочь, и осталось мне всего несколько дней жить, полицейский приехал и представился мне через дверь. Он сказал выйти и объяснить ситуацию. Я только приоткрыла дверь, чтобы пообщаться с полицейским, в присутствии работника полиции меня полностью облили зеленкой. Я пыталась закрыть дверь, а они залили часть квартиры. Этот полицейский развернулся и ушёл», — добавила Бережная.