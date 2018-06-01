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Украинцы могут остаться без водки
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На Украине может остановиться производство водки 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Украина может остаться без производства отечественной водки, так как счета компании «Укрспирт» — единственного производителя спирта в стране — были арестованы.
Как сообщает «112 Украина», арест связан с претензиями Государственной фискальной службы по поводу долга предприятия. В «Укрспирте» уже заявили, что будут вынуждены прекратить отгрузки водочникам.
«У нас ещё есть запасы зерна, из которого мы можем производить спирт, но они минимальны. Новое зерно мы закупить не сможем, равно как не сможем оплатить поставки газа», — сказал исполняющий обязанности главы компании Юрий Лучечко.
Уточняется, что даже если покупатели спирта перечислят аванс за производство новых объёмов продукта, вероятнее всего эти деньги уйдут в счёт оплаты штрафных санкций.
В августе 2017 года сообщалось, что на Украине повысили минимальную розничную цену водки.
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Комментарии2  Ещё 2 источника 
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