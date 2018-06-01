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На Украине призвали ликвидировать россиян в РФ
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Украинский экс-дипломат призвал «ликвидировать россиян» на территории РФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Бывший украинский дипломат считает, что жители Украины будут чувствовать себя в безопасности только тогда, когда россияне «начнут бояться».
Украине следует «переносить опасность» на территорию России. Об этом в эфире телеканала «1+1» бывший дипломат, заявил глава общественной организации «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко. По его словам, жители Украины будут чувствовать себя в безопасности только тогда, когда россияне, проживающие в России, «начнут бояться».
«Мы не будем чувствовать себя в этой стране в безопасности от российских попыток нас ликвидировать, пока они не начнут бояться в своей. Вот единственный способ», — сказал украинский экс-дипломат.
Он также рассказал о неких «объектах», которые якобы являются мишенью для российских спецслужб на территории Украины.
«Их не 30, их значительно больше. Тех, кто является объектами, кто является мишенью для российских спецслужб на нашей территории. И только тогда, когда россияне будут знать, что на каждое убийство, заказанное ими на нашей территории, в их окоп прилетает, и там тоже кто-то гибнет, в их окоп в Москве, тогда они задумаются», — предложил Яременко.
В Киеве неоднократно бездоказательно обвиняли российские спецслужбы в якобы причастности к убийствам лиц, проживающих на территории Украины. А недавно СБУ инсценировала смерть журналиста Аркадия Бабченко, на которого якобы по заказу Москвы готовил покушение бывший военнослужащий так называемой «АТО».
Инсценировку смерти Бабченко прокомментировала официальный представитель МИД РФ. Она предположила, что все это было необходимо украинским властям исключительно в качестве пропагандистского инструмента. По мнению Захаровой, Киев хотел спровоцировать конфликт между РФ и Западом, подтоклкнув страны ЕС и США к очередной высылке российских дипломатов.
Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.
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Комментарии6  Ещё 1 источник 
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