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Украина решила помедлить с выходом из СНГ
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Исполком СНГ все еще не получил от Украины документов о выходе из состава организации 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев рассказал, что в организации до сих пор не получили от украинской стороны никаких документов, свидетельствующих о намерении выйти из состава СНГ. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам Лебедева, на всех мероприятиях, относящихся к саммиту глав правительств СНГ, присутствовал флаг Украины, но украинская сторона не принимала участия в заседании.
"Мы не получали, несмотря на ряд публичных заявлений высшего руководства Украины, ни официального уведомления, ни документа о намерениях о выходе этой страны из состава СНГ", — заявил Лебедев.
Он выразил надежду на то, что Украина не выйдет из состава Содружества.
Ранее СМИ рассказали о последствиях выхода Украины из СНГ.
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