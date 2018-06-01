Украина решила помедлить с выходом из СНГ

Исполком СНГ все еще не получил от Украины документов о выходе из состава организации

Председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев рассказал, что в организации до сих пор не получили от украинской стороны никаких документов, свидетельствующих о намерении выйти из состава СНГ. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам Лебедева, на всех мероприятиях, относящихся к саммиту глав правительств СНГ, присутствовал флаг Украины , но украинская сторона не принимала участия в заседании. "Мы не получали, несмотря на ряд публичных заявлений высшего руководства Украины, ни официального уведомления, ни документа о намерениях о выходе этой страны из состава СНГ", — заявил Лебедев. Он выразил надежду на то, что Украина не выйдет из состава Содружества. Ранее СМИ рассказали о последствиях выхода Украины из СНГ.