Вышинский обратился к Путину и Меркель

Вышинский поблагодарил Путина и Меркель за внимание к его ситуации

Он также выразил благодарность коллегам за поддержку.

Вышинский отметил, что внимание международного сообщества к делу, которое было возбуждено против него на Украине, снизило давление на него.

1 июня Апелляционный суд Херсонской области Украины рассматривает жалобу защиты на арест главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Изначально заседание должно было состояться 29 мая, однако его перенесли по просьбе стороны обвиняемого.