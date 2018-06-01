Украина озвучила вердикт Саакашвили

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Суд в Киеве признал законным выдворение Саакашвили с Украины 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили о признании незаконным решения о его выдворении с Украины.
«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев дело по иску Саакашвили к Государственной миграционной службе Украины, администрации Государственной пограничной службы Украины, принял решение — отказать Саакашвили в удовлетворении исковых требований», — сообщили в пресс-службе суда.
Ранее суд отказал политику в иске к Министерству внутренних дел Украины в связи с лишением его украинского гражданства.
В феврале Саакашвили запретили въезжать на территорию Украины до 2021 года.
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