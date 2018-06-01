Украина озвучила вердикт Саакашвили

Суд в Киеве признал законным выдворение Саакашвили с Украины

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили о признании незаконным решения о его выдворении с Украины

«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев дело по иску Саакашвили к Государственной миграционной службе Украины, администрации Государственной пограничной службы Украины, принял решение — отказать Саакашвили в удовлетворении исковых требований», — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее суд отказал политику в иске к Министерству внутренних дел Украины в связи с лишением его украинского гражданства.

В феврале Саакашвили запретили въезжать на территорию Украины до 2021 года.