Киев устроил пиар-атаку на крымские курорты

В Крыму обвинили Киев в «пиар-атаке» на курорты региона

"На Украине началась пиар-атака на крымские курорты, которая сопровождается медийными вбросами. Но для нас это всё ожидаемо. Во-первых, май-июнь — это те месяцы, когда украинская пропаганда начинает рассказывать, что в Крым никто не едет, что пляжи пустые и пытается любым способом очернить курортный сезон", — сказал Черняк.

По его словам, пропагандистские публикации уже начали появляться на различных украинских медиа-ресурсах.

"В сети интернет уже размещают фотографии с пустыми пляжами. При этом зачастую используются старые снимки. Все под вымышленными псевдонимами начинают рассказывать, как плохо в Крыму", — подчеркнул Черняк.

При этом глава комитета отметил, что подобными действиями киевские власти добиваются обратного эффекта.

"Чем больше они создают негативной шумихи вокруг наших объектов, вокруг туристического сезона, тем больше внимания люди начинают обращать на Крым, видят по веб-камерам, установленным в крымских курортных городах, реальную, правдивую обстановку и бронируют билеты на отдых", — сказал Черняк.

По его словам, на сегодняшний день Крым лидирует по бронированию отдыха среди российских туристических регионов.