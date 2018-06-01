Украина оправдывается за «смерть» Бабченко

Луценко заявил о планах провести встречу с дипломатами G7 для объяснения ситуации с Бабченко

Об этом он заявил в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1».

«В Генпрокуратуре с главой Службы безопасности Украины и причастными офицерами состоится встреча с дипломатами G7. Мы объясним всё, что мы можем в рамках тайны следствия объяснить», — сказал он.

При этом Луценко выразил надежду на то, что страны поддержат Украину в желании наказать Россию

Ранее генпрокурор Украины рассказал, что в курсе организации инсценировки убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко были не более десяти сотрудников правоохранительной системы страны.