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Украина оправдывается за «смерть» Бабченко
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Луценко заявил о планах провести встречу с дипломатами G7 для объяснения ситуации с Бабченко 

RT на русском 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что он и глава СБУ Василий Грицак встретятся с дипломатами стран G7, чтобы дать объяснения по поводу инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко.
Об этом он заявил в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1».
«В Генпрокуратуре с главой Службы безопасности Украины и причастными офицерами состоится встреча с дипломатами G7. Мы объясним всё, что мы можем в рамках тайны следствия объяснить», — сказал он.
При этом Луценко выразил надежду на то, что страны поддержат Украину в желании наказать Россию.
Ранее генпрокурор Украины рассказал, что в курсе организации инсценировки убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко были не более десяти сотрудников правоохранительной системы страны.
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