Европу попросили разобраться с «убийством» Бабченко

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СПЧ призвал Совет Европы и ОБСЕ повлиять на ситуацию со СМИ на Украине 

RT на русском 36 минут назад
Фото: Reuters
Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека обратился в Совет Европы и ОБСЕ в связи с ситуацией с работой средств массовой информации на Украине, сообщает пресс-служба СПЧ.
Как отмечается в сообщении, Совет озабочен ситуацией вокруг российского журналиста Аркадия Бабченко, который «оказался участником провокации спецслужб».
«В СПЧ считают, что использование журналиста для введения в заблуждение общественности бросает тень на всё журналистское сообщество, подрывает доверие к СМИ, а попытки эксплуатировать чувства людей, предъявляя миру фейковую трагедию, просто аморальны», — говорится в сообщении.
Совет попросил комиссара СЕ по правам человека Дуню Миятович и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира использовать имеющиеся в их распоряжении возможности для влияния на украинские власти в целях нормализации атмосферы для работы СМИ в стране.
Ранее в ОБСЕ выразили сожаление из-за распространения ложных сведений о смерти Бабченко.
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