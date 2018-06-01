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Украина решила растянуть дело по «убийству» Бабченко
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На Украине назвали сроки расследования дела Бабченко 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Досудебное расследование по делу о «покушении» на журналиста Аркадия Бабченко продлится минимум шесть месяцев, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
«Как быстро оно (следствие) закончится? Не раньше, чем через полгода, и, думаю, не позже, чем через год. Практика подобных дел приводит меня к такому выводу», — передает РИА «Новости» слова Луценко со ссылкой на телеканал «1+1».
Напомним, инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко произошла 29 мая. Его считали мертвым почти сутки — до тех пор, пока он не появился на брифинге службы безопасности Украины.
«Репортеры без границ» осудили эту «спецоперацию». Международная федерация журналистов назвала инсценировку убийства Бабченко неприемлемой, подчеркнув, что такие методы могут подорвать доверие к СМИ.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, сколько человек были в курсе организации инсценировки убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Михаил Добкин заявил, что скандал с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко опозорил Украину.
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