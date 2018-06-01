В МИД назвали условия возвращения офицеров в СЦКК

В МИД назвали условия возвращения российских офицеров в СЦКК

"Мы готовы рассмотреть возможность возвращения российских офицеров в СЦКК, но при определенных условиях: законодательное закрепление на Украине их юридического статуса и гарантий безопасности, утверждение в минской контактной группе положения об СЦКК (регламента), снятие украинской стороной требования о передаче российскими военнослужащими своих биометрических и персональных данных при пересечении границы", — заявил Карасин в интервью РБК.

По его словам, необходимым также видится возвращение в состав СЦКК представителей самопровозглашенных республик Донбасса, ранее принимавших участие в его работе. Эти меры, отметил Карасин, способствовали бы повышению эффективности работы центра.

В середине декабря 2017 года МИД России сообщил, что российская сторона прекращает работу в рамках СЦКК. В министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле допускают возвращение российских офицеров в СЦКК, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и создаст им условия для работы.