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В МИД назвали условия возвращения офицеров в СЦКК
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В МИД назвали условия возвращения российских офицеров в СЦКК 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Москва готова рассмотреть возможность возвращения российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на востоке Украины, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, назвав соответствующие условия.
"Мы готовы рассмотреть возможность возвращения российских офицеров в СЦКК, но при определенных условиях: законодательное закрепление на Украине их юридического статуса и гарантий безопасности, утверждение в минской контактной группе положения об СЦКК (регламента), снятие украинской стороной требования о передаче российскими военнослужащими своих биометрических и персональных данных при пересечении границы", — заявил Карасин в интервью РБК.
По его словам, необходимым также видится возвращение в состав СЦКК представителей самопровозглашенных республик Донбасса, ранее принимавших участие в его работе. Эти меры, отметил Карасин, способствовали бы повышению эффективности работы центра.
В середине декабря 2017 года МИД России сообщил, что российская сторона прекращает работу в рамках СЦКК. В министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле допускают возвращение российских офицеров в СЦКК, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и создаст им условия для работы.
Возвращения российских офицеров в СЦКК уже требовали лидеры стран "нормандской четверки" — Германии и Франции.
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