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Климкин увез главу МИД Германии в Донбасс
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Главы МИД Германии и Украины отправились в Донбасс 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Глава МИД Украины Павел Климкин и министр иностранных дел Германии Хайко Маас отправились на вертолёте в Донбасс.
Об этом в своём Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.
«Оба министра иностранных дел Павел Климкин и Хайко Маас отбывают совместно на восток Украины», — указал он.
Он также уточнил, что министры отправились в Мариуполь.
«А теперь уже всё по-серьезному: главы МИД на пути в Мариуполь», — добавил он.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас прибыл в Киев, где ему устроил экскурсию мэр города Виталий Кличко.
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