Климкин увез главу МИД Германии в Донбасс

Главы МИД Германии и Украины отправились в Донбасс

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Луценко заявил о планах провести встречу с дипломатами G7 для объяснения ситуации с Бабченко

СПЧ призвал Совет Европы и ОБСЕ повлиять на ситуацию со СМИ на Украине

Вышинский поблагодарил Путина и Меркель за внимание к его ситуации