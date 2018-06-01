Климкин увез главу МИД Германии в Донбасс

Глава МИД Украины Павел Климкин и министр иностранных дел Германии Хайко Маас отправились на вертолёте в Донбасс.
Об этом в своём Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.
«Оба министра иностранных дел Павел Климкин и Хайко Маас отбывают совместно на восток Украины», — указал он.
Он также уточнил, что министры отправились в Мариуполь.
«А теперь уже всё по-серьезному: главы МИД на пути в Мариуполь», — добавил он.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас прибыл в Киев, где ему устроил экскурсию мэр города Виталий Кличко.