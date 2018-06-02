Названы имена участников «списка 47 жертв»

Ганапольский и Киселев рассказали о «списке 47 жертв»

Ведущие украинского телеканала «Прямой» — уехавшие на Украину известнейшие российские журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев — заявили о попадании в список лиц, которым грозит опасность от властей РФ

По словам журналистов, сотрудники украинских правоохранительных органов проинформировали их о списке людей, которые живут и работают на Украине и которым грозит опасность из России. По словам Ганапольского, в «реестре» — 47 фамилий, передает НСН.

Информация была получена на встрече, организованной в связи с имитацией Службой безопасности Украины убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, которое, якобы, планировали осуществить сотрудники российских спецслужб. После этой беседы Ганапольский заявил, представители украинских правоохранительных органов проделали «гигантскую работу, чтобы Бабченко не погиб».

«Списка нам не показали, но понятно, что те люди, которые там присутствовали, они в этом списке были», — подчеркнул Ганапольский.

Отмечается, что все присутствовавшие на встрече журналисты подписали документ о неразглашении. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко также прокомментировал «список потенциальных жертв» среди журналистов, передает ФАН.

«Наша задача — не удержать этот список в тайне, а сообщить людям об опасности, предложить им оптимальную охрану. А разглашать или не разглашать эту информацию, остается делом фигуранта этого списка», — сказал глава украинского надзорного ведомства.

Правоохранитель ограничился количеством фигурантов списка.

«В результате этой оперативной комбинации следствие получило список из 47 человек, которые могли быть следующими жертвами террористов. Преимущественно это — известные украинские и бывшие российские журналисты», — сказал Луценко.

По его словам, им предоставляется необходимая защита. Прокурор также подчеркнул, что следствие «получило важные доказательства связей одного из предполагаемых заказчиков с российскими спецслужбами».

29 мая власти Украины сообщили, что Бабченко был убит в подъезде собственного дома. На следующий день в ходе пресс-конференции СБУ было объявлено, что журналист жив, а его убийство было инсценировкой, организованной для раскрытия реального покушения на Бабченко.

Днем ранее прокурор Руслан Кравченко заявил, что Борис Герман, которого подозревают в организации покушения на Бабченко, не является агентом СБУ. Заявление о своем сотрудничестве с СБУ подозреваемый сделал во время судебного заседания 31 мая.

До этого Герман фигурировал в документах следствия как «гражданин Г». По версии следствия, за организацию покушения на Бабченко он получил от заказчиков $15 тыс., еще $30 тыс. ему якобы должны были заплатить по факту убийства.

По словам самого Германа, он долгое время сотрудничает с контрразведкой Украины. Фигурант рассказал, что к нему обратился некий знакомый, который якобы занимается организацией беспорядков на Украине на российские деньги.

«Это может звучать как сказка или мистика, но это все подтверждается документами», — заверил Герман.

Однако силовик опроверг заявления Германа о том, что он связан с контррарзведкой Украины.

«Та информация, которой мы располагаем, не подтверждает данную информацию, это неправда», — сказал Кравченко после заседания Шевченковского районного суда Киева, где Герману выбирали меру пресечения.

Суд постановил арестовать подозреваемого на два месяца без определения суммы залога.

Также была раскрыта личность «исполнителя преступления». Им оказался активист «Правого сектора» (организация запрещена на территории России) Алексей Цимбалюк, в прошлом — иеродиакон Аристарх Украинской православной церкви (Московского патриархата).

«Когда он выбирался на эту роль, все прекрасно знали, что он побежит в СБУ и начнет все рассказывать, потому что на фронте их этому научили. Поэтому мы точно знали, что будет инсценировка», — сказал Герман.

Он также отметил, что его общение с «источником из Москвы » документировалось, а сама операция была секретной. «У меня нет никаких отрицательных эмоций к Бабченко, у меня нет никаких претензий к Цимбалюку», — добавил Герман.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления о якобы причастности российской стороны к покушению на Бабченко инсинуациями.

По словам представителя Кремля, никаких «фондов Путина», которые бы — по утверждению СМИ — могли заказать такое убийство, России не существует. Он подчеркнул, что любые утверждения о якобы причастности России к несостоявшемуся преступлению не соответствуют действительности.