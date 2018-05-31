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История с Бабченко стала карикатурой
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История с Бабченко стала карикатурой на операции спецслужб, заявил эксперт 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Valentyn Ogirenko, Pool
Инсценировка убийства на Украине журналиста Аркадия Бабченко стала посмешищем и карикатурой на операции спецслужб, считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Во вторник сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Он также сообщил о задержании в Киеве предполагаемого организатора готовящегося покушения на Бабченко.
"Специальные службы действуют для решения задач специальными средствами. Если нужно, допустим, вывести человека из разработки, спрятать его на какое-то время, или провести комбинацию по разоблачению чего-то, то такие операции, безусловно, проводятся. Но такие операции проводятся с конкретным, очень высоким смыслом, чтобы получить политические дивиденды", — сказал Михайлов РИА Новости.
В качестве примера он привел историю со сбитым в мае 1960 года над СССР американским летчиком-шпионом Фрэнсисом Пауэрсом. В Вашингтоне были уверены, что Пауэрс погиб, а президент США Дуайт Эйзенхауэр заявил, что летчик выполнял полет в научных целях и по ошибке попал в воздушное пространство Советского Союза. С подачи ЦРУ в западных СМИ раскручивалась кампания на тему того, что СССР уничтожил мирный самолет. После этого Советский Союз предъявил миру живого Пауэрса, который признался, что выполнял тот полет в шпионских целях. По репутации руководства США был нанесен огромный удар.
"В деле с Бабченко никто никаких политических дивидендов не получил. Это просто карикатура (на операции спецслужб)", — отметил Михайлов.
По его мнению, для СБУ целью истории с Бабченко было с помощью провокации найти людей, которые не разделяют позиции украинского руководства, чтобы потом заставить их признаться в покушении на журналиста по заданию из России.
"Мы знаем, что такое украинское правосудие и СБУ", — добавил эксперт. "В данной ситуации грамотные сотрудники специальных служб никогда не поведутся на такие "заморочки", которые, по большому счету, всем очевидны", — сказал Михайлов.
"Сегодня Украина сделала посмешище из СБУ и своего политического руководства. Это грубейшая провокация, в которую оказались втянуты и политические круги Запада, которые высказывали слова соболезнования. Самого Бабченко эта история вывела за рамки журналистской этики", — добавил эксперт.
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