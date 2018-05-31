Аваков удивился реакции на «воскрешение» Бабченко

Аваков удивился международной реакции на «воскрешение» Бабченко

Ранее представители международных организаций раскритиковали Киев за распространение ложных сведений о судьбе Бабченко. Подобную точку зрения выразили в ОБСЕ , организации "Репортеры без границ", Совете Европы и в Европарламенте

Во вторник МВД Украины сообщило, что бывшего военного корреспондента из России застрелили на лестничной площадке дома в Киеве. Позднее СБУ опровергла эти сведения. Руководитель ведомства Василий Грицак заявил, что информация об убийстве Бабченко была частью "спецоперации".

Инсценировку, по его словам, начали готовить два месяца назад, организатора покушения уже задержали, исполнитель будет проходить по делу в качестве свидетеля.

"Вынесли на весь мир"

Бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров прокомментировал заявления Авакова. По его словам, весь мир считает инсценировку убийства Бабченко глупостью.

"Если бы они ее по-тихому провели, о ней бы никто не знал, и все бы проходило исключительно в рамках Украины — это одна ситуация. Но ведь они это вынесли на весь мир, обсуждали в Совбезе ООН, люди соболезнования выражали, депутаты на похороны собирались, уже и Россию виновной объявили. И вдруг выясняется, что он живой", — отметил Килинкаров в эфире радио Sputnik.

По его мнению, другой реакции международного сообщества не могло быть.

"Украина продемонстрировала на весь мир непрофессионализм работы своих спецслужб, неадекватные действия неадекватных людей", — сказал Спиридон Килинкаров.

Политолог Игорь Шишкин рассказал, чем объясняется реакция западных структур на "спецоперацию" СБУ.

"Я думаю, что это связано с принципом "что позволено Юпитеру, то не позволено быку". Если британским спецслужбам можно такие шоу устраивать и весь мир делает вид, что в это верит, то когда то же самое начинает делать СБУ, им "дают по мозгам", — отметил специалист в эфире радио Sputnik.

"Кто теперь им будет верить?"

"Украина — страна-провокатор. Она провоцирует все мировое сообщество. Но дойти до такой низости, чтобы устроить подобную инсценировку с одной-единственной целью — очернить Россию в глазах мирового сообщества… Кто теперь Украине будет верить? Просто позор", — заявил сенатор в эфире радио Sputnik.

При этом Джабаров считает, что Служба безопасности Украины провела провокацию провела "топорно". "Когда их политики стали обвинять Россию, вдруг выясняется, что все это игра. Они не смогли даже нормально согласовать позиции своих спикеров", — сказал парламентарий.