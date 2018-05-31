Захарова назвала возможную цель «убийства» Бабченко

Во вторник сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины . Как заявил глава ведомства Василий Грицак , информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации по предотвращению покушения на журналиста. Он также сообщил о задержании в Киеве предполагаемого организатора готовящегося покушения на Бабченко. Им стал Борис Герман, исполнительный директор украинско-немецкого СП "Шмайсер", единственного негосударственного предприятия по производству оружия на Украине, сообщил его адвокат Евгений Солодко

"Судя по разыгранному телевизионному спектаклю, он даже не понял, что с ним сделали. Он искренне (скорее всего, даже очень) верил, что спасает себя и параллельно делает великое дело, ну, может быть, еще и потенциально прибыльное. Думаю, именно в такой тональности его и разрабатывали спецслужбы, а потом взяли и грубо использовали в своих целях, превратив в настоящего и навсегда своего заложника", — написала Захарова в Facebook.

По ее словам, Бабченко надо не ругать, а "жалеть и радоваться, что ему так повезло, и он остался жив".

Захарова отметила, что история с "убийством" скроена по уже известным "мировым" образцам. "Отсюда и слова про "солидарность" с Украиной, которые были многозначительно произнесены киевскими силовиками в надежде на очередной раунд высылки российских дипломатов или еще что-нибудь схожее", — пишет Захарова. "И хотя лекала западные, сшить-то по ним сшили, да и получилось, без всякого сомнения, красиво, ярко, только в бондиане смокинг с вышиванкой не носят", — отметила она.

По ее словам, "массированная и столь долгожданная реакция западных НПО и международных организаций, потребовавших от Киева незамедлительного расследования", "продлила медицинскую страховку" Бабченко.

Захарова ранее назвала известие о том, что Бабченко жив, "лучшей новостью", при этом отметив, что в историю был заложен пропагандистский эффект. Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар выразил негодование в связи тем, что украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста для ведения информационной войны.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.