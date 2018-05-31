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В Украине началась экологическая акция «Деревья за книги»
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В Украине началась экологическая акция «Деревья за книги» 

ИА Синьхуа 23 минуты назад
Киев, 31 мая /Синьхуа/ — В Киеве в рамках открывшегося накануне традиционного международного фестиваля «Книжный Арсенал» стартовала экологическая акция «Деревья за книги», направленная на озеленение украинской части Карпат.
Организатор проекта обязуется посадить дерево за каждую книгу, купленную на выставке. Конечная цель акции — 50 тыс. деревьев. Именно столько посетителей ожидается на «Книжном Арсенале». Высадка деревьев в Карпатах запланирована на весну будущего года.
Международный фестиваль «Книжный Арсенал» продлится до 3 июня. На этой крупнейшей книжной выставке Украины представлены новинки свыше 150 издательств. В выставке участвует 31 страна. —0—
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