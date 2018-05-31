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Украинские силовики дважды нарушили перемирие
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Украинские силовики дважды нарушили перемирие в Донбассе в четверг 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики два раза в четверг открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"За день, 31 мая, дежурной сменой ЛНР в СЦКК, по данным Народной милиции ЛНР, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Украины с направления населенных пунктов: Крымское, Новозвановка по территории Луганской народной республики в районе населенных пунктов: Желобок, Калиново", — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что при обстрелах украинские силовики использовали гранатометы, БМП/БТР и крупнокалиберные пулеметы.
"Разрушений, жертв и пострадавших среди мирного населения не зафиксировано", — сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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