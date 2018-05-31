МИД Украины уволил консула в Гамбурге

МИД Украины уволил уличённого в антисемитских высказываниях консула в Гамбурге

Министерство иностранных дел Украины уволило консула в Гамбурге Василия Марущинца, уличённого в публикации антисемитских высказываний, которые он оставлял на своей странице в Facebook.

Об этом сообщает пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Комиссия (дисциплинарная. — RT) считает, что действия Марущинца несовместимы с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы и предложила применить к нему дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности государственной службы», — указывается в заявлении.

Отмечается, что члены комиссии пришли к выводу, что высказывания Марущинца «расцениваются как нарушение присяги государственного служащего, правил этического поведения государственных служащих, действия, которые вредят авторитету государственной службы».

Уточняется, что копия дисциплинарного дела и результаты служебного расследования будут переданы для дальнейшей правовой оценки в правоохранительные органы страны.

13 мая в украинских СМИ появились сообщения о том, что консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец публиковал в соцсетях записи антисемитского содержания, после чего Министерство иностранных дел Украины отозвало его.