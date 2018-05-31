Ещё
МИД Украины уволил консула в Гамбурге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД Украины уволил уличённого в антисемитских высказываниях консула в Гамбурге 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Украины уволило консула в Гамбурге Василия Марущинца, уличённого в публикации антисемитских высказываний, которые он оставлял на своей странице в Facebook.
Об этом сообщает пресс-службе внешнеполитического ведомства.
«Комиссия (дисциплинарная. — RT) считает, что действия Марущинца несовместимы с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы и предложила применить к нему дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности государственной службы», — указывается в заявлении.
Отмечается, что члены комиссии пришли к выводу, что высказывания Марущинца «расцениваются как нарушение присяги государственного служащего, правил этического поведения государственных служащих, действия, которые вредят авторитету государственной службы».
Уточняется, что копия дисциплинарного дела и результаты служебного расследования будут переданы для дальнейшей правовой оценки в правоохранительные органы страны.
13 мая в украинских СМИ появились сообщения о том, что консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец публиковал в соцсетях записи антисемитского содержания, после чего Министерство иностранных дел Украины отозвало его.
RT на русском: последние новости
Бабченко заявил о намерении получить гражданство Украины В Госдуме назвали провалом инсценировку убийства Бабченко Савченко решила прервать голодовку
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С России сняли вину в уничтожении Boeing над Донбассом491
Паспорта 1,5 млн россиян стали недействительными202
Нож в спину: Турция закроет американские базы22
Россиянам предрекли массовое банкротство149
Бабченко послал британские СМИ58
Видео
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
01:03
США начинают торговую войну с Европой
Экономика
03:58
Лавров встретился с Ким Чен Ыном
Политика
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
01:00
Россиянам предрекли массовое банкротство
Личный счет Статьи
03:36
Назван возможный организатор покушения на Бабченко
Происшествия
03:49
Россию хотят исключить из еще одного союза
В мире Другое
01:01
Отвратительная тварь ужаснула Сеть
Наука
07:10
Ставки по ипотеке стали еще ниже
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение