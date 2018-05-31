Аваков шокирован реакцией Запада на «ожившего» Бабченко 

Глава МВД Украины Арсен Аваков удивился негативной реакции международных организаций на инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко, сообщает ТАСС.
«Мне удивительны заявления многих международных организаций, которые говорят о том, что мы дезинформировали наше общество. Вы что, хотели, чтобы Бабченко был убит, и вы — Amnesty International и "Репортеры без границ"— на этом примере сказали, что вот есть еще один погибший журналист?», — заявил Аваков.
Он заявил, что его шокируют заявления «неких международных авторитетов», при этом сделав руками жест «кавычки».
Министр сказал, что украинские спецслужбы будут самостоятельно решать, как им работать, при этом не руководствуясь общественным мнением.
«Украинские спецслужбы и правоохранительные органы не будут руководствоваться общественным мнением, что о нем скажет тот или иной псевдоморальный авторитет, а будут руководствоваться тем, чтобы на нашей территории было спокойно и человек не подвергся нападению», — сказал он.