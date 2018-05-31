Аваков шокирован реакцией Запада на «ожившего» Бабченко

«Мне удивительны заявления многих международных организаций, которые говорят о том, что мы дезинформировали наше общество. Вы что, хотели, чтобы Бабченко был убит, и вы — Amnesty International и "Репортеры без границ"— на этом примере сказали, что вот есть еще один погибший журналист?», — заявил Аваков.

Он заявил, что его шокируют заявления «неких международных авторитетов», при этом сделав руками жест «кавычки».

Министр сказал, что украинские спецслужбы будут самостоятельно решать, как им работать, при этом не руководствуясь общественным мнением.