Чем обернется для Украины инсценировка убийства Бабченко

Спецоперация Бабченко: кто остался в дураках

Инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко украинские власти навредили сами себе, говорят опрошенные «Газетой.Ru» общественные, политические и медийные деятели. 29 мая правоохранители Украины заявили о том, что Бабченко был убит на пороге своей квартиры тремя выстрелами в спину. Однако на следующий день журналист появился на брифинге, заявив, что все это было «спецоперацией СБУ ».

«Слухи о моей смерти были сильно преувеличены». Эта фраза, которую приписывают Марку Твену, 30 мая пришла в голову всем присутствовавшим на пресс-конференции украинских спецслужб. Руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак, генеральный прокурор страны Юрий Луценко и лично сам Аркадий Бабченко, о гибели которого вчера было объявлено, сообщили о том, что это убийство было операцией спецслужб.

Как заявил Грицак, около двух месяцев готовилась сама «спецоперация», а месяц назад был поставлен в известность и сам Бабченко. Организатора преступления, как заявил глава СБУ, поймали, он находится под стражей.

По информации спецслужбы, некий гражданин Украины, воевавший в АТО, пошел на сотрудничество со следствием и сообщил, что его якобы наняли российские спецслужбы через украинского посредника.

За совершение первого убийства, жертвой которого должен был стать Бабченко, ему обещали $30 тыс. и выдали аванс в размере $15 тыс., заявили украинские силовики.

Грицак также сообщил, что всего в списке тех, кого должен был ликвидировать киллер, якобы было около 30 известных на Украине и за ее пределами личностей. Кроме того, по версии украинских силовиков, этот человек получил деньги и задание закупить оружие и боеприпасы и сделать «схроны» в Киевской области.

Как написал в соцсетях советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко , «о том, что на самом деле убийство Аркадия Бабченко — это инсценировка, знал очень ограниченный круг лиц. Это было сделано, чтобы предотвратить малейшую возможность утечки информации. Именно для этого были сделаны и опубликованы постановочное фото якобы убитого Аркадия Бабченко и распространены фотороботы якобы киллера с кавказской внешностью. Для создания картины полной реальности были сделаны заявления официальных представителей Национальной полиции о гибели Аркадия.

Правоохранители не могли не понимать, что известие об убийстве Аркадия Бабченко отзовется болью в тысячах сердец по всему миру. Но другого выхода у них не было».

Выступая перед журналистами, сам Бабченко прежде всего извинился перед своей женой: «Олечка, прости, но здесь было без вариантов».

«За этот месяц я увидел, как парни работали, как они рыли носом… Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И в итоге результатом стала эта спецоперация», — добавил он.

Президент Украины Петр Порошенко поручил обеспечить Бабченко и его семье круглосуточную охрану, а также заявил, что «вряд ли Москва успокоится».

В Кремле заявили, что подробной информацией о «спецоперации» украинских спецслужб не располагают.

«Я видел [новости о том, что Бабченко жив], но у меня нет никакой информации. Я не знаю, кто обвиняет, чего, что и так далее. Я ничего не могу сказать», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Реакция украинских и российских общественных, политических и медийных деятелей на «воскрешение» Бабченко оказалась ожидаемо бурной.

Наиболее распространенным упреком стало то, что киевские власти решили максимально «карнавализировать» все события в стране после того, как Украину напрямую обвинили в создании невыносимых условий для работы журналистов и соблюдения прав человека. Многие журналисты, пережившие убийство своих коллег, например, Павла Шеремета или Олеся Бузины (их убийцы и заказчики до сих пор не найдены — «Газета.Ru»), назвали заявление Бабченко и правоохранительных органов Украины «жестоким».

Главный редактор украинского интернет-издания «Апостроф» Денис Попович в разговоре с «Газетой.Ru» сравнил ситуацию с притчей о мальчике и волках: «Когда вы без повода кричите „держите волка“, могут начаться проблемы, когда волк действительно придет.

»Спецоперация» с Бабченко, с моей точки зрения, очень плохо пахнет. Власти могли предъявить тело погибшего Бабченко. Но если он жив, им теперь придется предъявить и террористов, о задержании которых было заявлено ранее. А этого сделать нельзя, поскольку они либо под следствием, либо ликвидированы. Но если не было убийства Бабченко, то как теперь власти докажут, что задержание террористов произошло на самом деле? Может, и не было ничего, кроме гнилой постановки и попытки поднять чей-то рейтинг?

Руководитель Агентства политических и бизнес-коммуникаций FullPublic Игорь Байша назвал инсценировку убийства Бабченко «балаганом, цель которого — скрыть киевскими властями свои преступления перед населением Украины». Кроме того, считает он, с этого момента любые обвинения в адрес России будут восприниматься скептически, «стоить не больше той бумаги, на которой они написаны».

«Организовывая подобного рода инсценировку, которая, справедливости ради, часто используется правоохранителями в аналогичных ситуациях, Украина выставила дураками не только российскую оппозицию и собственных граждан, но и значительную часть мира, чем серьезно снизила пропагандистский эффект от своих действий.

Это уже позиция отчаяния и понимание того, что за свои действия придется отвечать. Особенно на фоне смены риторики российских властей, в частности, [главы МИД РФ] Сергея Лаврова относительно событий на Украине, как государственного переворота — а эта формулировка до сих пор не использовалась».

Возмущение инсценировкой убийства Бабченко выразили и многие представители международных организаций. Так, «Репортеры без границ» заявили о «глубоком негодовании, обнаружив манипуляцию украинских спецслужб, этот новый шаг в информационной войне. Всегда очень опасно для правительства играть с фактами, особенно используя журналистов для своих фальшивых историй».

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что сожалеет о решении распространить новость об убийстве российского журналиста и подчеркнул, что «в обязанности государства входит предоставлять корректную информацию общественности».

«Когда ваш премьер-министр, как сообщается, говорил об «убийцах», мы полагали, что это правда, как и многие другие», — написал Хольтген в ответ на сообщение постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы.

При этом он отметил, что информация о том, что Бабченко остался жив — «хорошая новость».

МИД России, тем временем, назвал инсценировку убийства Аркадия Бабченко «антироссийской провокацией». «Прямым следствием очевидно рассчитанных на некий пропагандистский эффект действий стало введение в заблуждение всего мирового сообщества, живо откликнувшегося на информацию из Украины об убийстве сотрудника СМИ. Теперь же начинают раскрываться истинные мотивы этой инсценировки, которая со всей очевидностью является очередной антироссийской провокацией», — говорится в заявлении информации и печати МИД России.

Российский сенатор Франц Клинцевич заметил, что власти Украины пренебрежительно отнеслись к чувствам миллионов людей. «Украинская власть хотела поразить весь мир, и она поразила его. Никто даже от нее такого не ожидал. Обманутыми оказались миллионы людей: над их лучшими чувствами — состраданием и жалостью — поглумились самым бесстыдным образом. История еще не знала подобных мерзких инсценировок», — написал Клинцевич на своей странице в фейсбуке.

Как заявил политтехнолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов , «то, что оказался он живой — отличная новость и для Бабченко, и для репутации России. Даже если считать, что в прошлых кейсах российского следа и не было — все равно хорошо для репутации».

По мнению политолога и политтехнолога Дмитрия Мельникова, раскрытие подоплеки «убийства» Бабченко положительно, насколько это возможно, скажется на отношениях России и других стран.