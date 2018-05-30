«На Украине с фантазией всё хорошо»: как Киев инсценировал убийство Бабченко

Информация об убийстве Аркадия Бабченко была частью спецоперации украинских спецслужб. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, отметив, что благодаря инсценировке удалось поймать организаторов готовящегося покушения на российского журналиста. При этом в покушении Киев обвиняет российские спецслужбы. Сам Бабченко появился на брифинге СБУ и рассказал, что за его устранение «неплохо» заплатили. В Москве отрицают все обвинения, называя проведённую операцию «историей с пропагандистским эффектом».

Убийство Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой. Об этом стало известно в ходе брифинга Службы безопасности Украины.

Напомним, 29 мая в МВД сообщили, что на журналиста совершили покушение в подъезде его дома, после чего он скончался по дороге в больницу. Гибель Бабченко накануне во вторник подтвердили в Нацполиции.

Однако в ходе брифинга в среду глава СБУ Василий Грицак пояснил, что на Бабченко готовилось покушение, а инсценировка убийства была частью спецоперации по поимке организаторов.

Сам Бабченко также выступил перед журналистами.

«Насколько мне известно, эта операция готовилась два месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я увидел, как парни работали, как они рыли носом, как буйволы пахали… Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И в итоге результатом стала эта спецоперация», — заявил Бабченко.

Он рассказал, что подозреваемый находится под стражей, и сообщил, что покушение на него готовилось перед финалом Лиги чемпионов, а за его убийство заплатили $40 тыс.

«Я неплохо стою», — отметил Бабченко.

Грицак уточнил, что организатор покушения заплатил своему знакомому из числа участников операции Киева на востоке Украины $30 тыс. и передал ему $15 тыс. за исполнение преступления.

Украинские силовики утверждают, что за подготовкой нападения на журналиста стоят российские спецслужбы. При этом в СБУ не предоставили какие-либо доказательства, уточнив только, что организатор «говорил о необходимости устранения 30 лиц на территории Украины». Фамилии потенциальных жертв Грицак называть не стал.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, инсценировка убийства Бабченко имела пропагандистский эффект.

«То, что Бабченко жив, — лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось. То, что в историю был заложен пропагандистский эффект, очевидно», — написала она в Facebook.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров назвал ситуацию с Бабченко провокацией украинских спецслужб, направленной против России . Способ проведения спецоперации он считает устаревшим.

«Это полнейший анахронизм. Сейчас так не работают. Только на Украине», — цитирует Гончарова «Интерфакс».

Однако член коллегии МВД Украины Антон Геращенко считает, что украинские силовики ориентировались на лучшие образцы для подражания.

«Ведь ещё герой Артура Конан Дойля Шерлок Холмс успешно использовал метод инсценировки собственной смерти для эффективного расследования сложных и запутанных преступлений. Как бы это ни было и больно для его родных и доктора Ватсона», — привёл пример Геращенко.

«Сожалею, что Бабченко принял участие в провокации украинских спецслужб. Отношу инсценировку к серии бредовых действий украинских властей на российском направлении», — цитирует сенатора агентство.

Версию о провокации также поддержал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников . При этом он не исключил, что на Бабченко действительно мог поступить «заказ».

«У меня есть две версии. Если это провокация против России, чтобы пустить под откос некоторые её инициативы, в том числе и по «Северному потоку — 2», то она сродни делу Скрипалей. Хорошо, что её сделали, в отличие от Великобритании, без применения химического уничтожающего оружия. Здесь уже может появиться кто угодно — заказной представитель якобы из российских верхов. Мы в ближайшие дни это увидим. Или действительно спецоперация, и заказ на него поступил — такое может быть на Украине», — отметил Калашников в беседе с RT.

Беспокойство в связи с произошедшим выразили в организации «Репортёры без границ». Генеральный секретарь организации Кристоф Делуар назвал ситуацию частью информационной войны.

«RSF выражает своё глубочайшее негодование в связи с манипуляциями секретных служб Украины для информационной войны. Всегда опасно, когда государство играет с фактами, особенно если оно использует для этого журналистов», — заявил Делуар. RSF expresses its deepest indignation after discovering the manipulation of the Ukrainian secret services, this new step of a war of information. It is always very dangerous for a government to play with the facts, especially using journalists for their fake stories. https://t.co/XwwbepYsjc— Christophe Deloire (@chrisdeloire) 30 мая 2018 г.

Комментируя действия СБУ, главный редактор RT Маргарита Симоньян с иронией отметила, что «мир становится гуманнее».

«Раньше, чтобы устроить мощную геополитическую провокацию, людей реально убивали. Бывало, десятками. Теперь всё проще и милее — спрятал какого-нибудь скрипалебабченко на пару дней — и всё, тяни зачётку», — написала она в Telegram.

«Надо подумать о душе»

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров уверен, что участие Бабченко в спецоперации СБУ негативно скажется на его репутации.

«Я думаю, что это провокация, которой может позавидовать доктор Геббельс. Самое противное, что мы сегодня искренне сожалели о гибели российского гражданина, журналиста, он геройски воевал на Северном Кавказе в 90-х годах, показал себя с лучшей стороны. То, что российский гражданин принял участие в такой грязной провокации, против своей родины, думаю, что навсегда его имя будет покрыто позором», — сказал он.

По его словам, сейчас Служба безопасности Украины превратилась в структуру, которая «обслуживает интересы нынешнего киевского режима». В свою очередь, политолог и экономист Александр Дудчак считает, что логику в действиях СБУ обнаружить сложно.

«На Украине сейчас с фантазией всё хорошо, они изобретают очень оригинальные ходы. Это могло быть сделано для того, чтобы выявить недоброжелателей или доброжелателей, посмотреть на реакцию. Может быть, версии, которые они успели выдать, не сработали, и теперь объявили, что он жив. Может, его хотели куда-то отправить, изменив внешность», — заявил Дудчак в беседе с RT.

Он призвал не обращать внимания на обвинения в адрес России и выразил надежду, что Бабченко изменит тон своих заявлений в связи с произошедшим.