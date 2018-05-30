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«Бабченко опозорился до конца своих дней»
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В Совфеде связали «воскрешение» Бабченко с делом Скрипалей 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Сенатор Владимир Джабаров в беседе с НСН предложил, что провокация СБУ может касаться не только неожиданного воскрешения Аркадия Бабченко.
Сегодня, 30 мая, на пресс-брифинге СБУ перед журналистами появился ранее объявленный убитым Аркадий Бабченко. Журналист принес извинения близким и жене, которые не знали о его участии в спецоперации. Украинские спецслужбы сообщили, что по подозрению в покушении был задержан завербованный российскими спецслужбами гражданин Украины.
>> "Убитый" Бабченко появился на публике
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН не исключил причастность украинских спецслужб также и к «делу Скрипалей» (слушайте аудио).
«Доктор Геббельс и гестапо отдыхают перед той провокацией, которую придумали СБУ. Полная провокация от первой до последней минуты. Аркадий Бабченко, я считаю, опозорился до конца своих дней, что участвовал в этой провокации. Интересно, а в деле Скрипалей СБУ не участвовало каким-то образом? Слишком топорно все было сделано. Слишком неожиданно произошло воскрешение отравленных Скрипаля и его дочери! Я не исключаю, что это звенья одной цепи», — заключил сенатор.
Напомним, что вечером 29 мая СМИ сообщили об убийстве журналиста Аркадия Бабченко в подъезде собственного сома в Киеве. Бабченко покинул Россию в 2016 году. Причиной стали высказывания журналиста о жертвах крушения Ту-154 под Сочи.
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