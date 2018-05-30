«Бабченко опозорился до конца своих дней»

Сенатор Владимир Джабаров в беседе с НСН предложил, что провокация СБУ может касаться не только неожиданного воскрешения Аркадия Бабченко.
Сегодня, 30 мая, на пресс-брифинге СБУ перед журналистами появился ранее объявленный убитым Аркадий Бабченко. Журналист принес извинения близким и жене, которые не знали о его участии в спецоперации. Украинские спецслужбы сообщили, что по подозрению в покушении был задержан завербованный российскими спецслужбами гражданин Украины.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН не исключил причастность украинских спецслужб также и к «делу Скрипалей» (слушайте аудио).
«Доктор Геббельс и гестапо отдыхают перед той провокацией, которую придумали СБУ. Полная провокация от первой до последней минуты. Аркадий Бабченко, я считаю, опозорился до конца своих дней, что участвовал в этой провокации. Интересно, а в деле Скрипалей СБУ не участвовало каким-то образом? Слишком топорно все было сделано. Слишком неожиданно произошло воскрешение отравленных Скрипаля и его дочери! Я не исключаю, что это звенья одной цепи», — заключил сенатор.