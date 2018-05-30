«Оживший» Бабченко выступил с заявлением

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«Я пока ещё живой»: Бабченко о своем «убийстве» 

Рамблер 3 часа назад
Российский журналист Аркадий Бабченко на брифинге СБУ рассказал о спецоперации по предотвращению своего убийства. Трансляцию брифинга вел телеканал NewsOne.
По словам Бабченко, месяц назад к нему пришли украинские спецслужбы и заявили, что на него есть заказ. Человек, который должен был стать исполнителем преступления, получил 40 тысяч долларов.
«Я дорого стою», — пошутил Бабченко.
Журналист рассказал, что в качестве доказательства украинские силовики предъявили ему всю имеющуюся у киллера информацию, в том числе и фотографию из российского паспорта, который Бабченко делал в 25 лет.
По словам журналиста, это подтверждает, что заказ исходил из России и шел по линии спецслужб.
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Бабченко рассказал, что на исполнение заказа киллеру давали две недели. Убийство должно было состояться перед финалом Лиги чемпионов УЕФА, который принимал Киев.
Журналист похвалил участников спецоперации за работу и сказал, что исполнитель преступления задержан.
«Я пока еще живой, не дождетесь», — заключил Бабченко.
Напомним, информация об убийстве Аркадия Бабченко появилась накануне вечером. Спустя почти сутки глава СБУ Василий Грицук созвал брифинг, на котором рассказал, что Бабченко жив, а покушение было инсценировкой.
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