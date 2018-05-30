«Оживший» Бабченко выступил с заявлением

Российский журналист Аркадий Бабченко на брифинге СБУ рассказал о спецоперации по предотвращению своего убийства. Трансляцию брифинга вел телеканал NewsOne.
По словам Бабченко, месяц назад к нему пришли украинские спецслужбы и заявили, что на него есть заказ. Человек, который должен был стать исполнителем преступления, получил 40 тысяч долларов.
«Я дорого стою», — пошутил Бабченко.
Журналист рассказал, что в качестве доказательства украинские силовики предъявили ему всю имеющуюся у киллера информацию, в том числе и фотографию из российского паспорта, который Бабченко делал в 25 лет.
По словам журналиста, это подтверждает, что заказ исходил из России и шел по линии спецслужб.
Бабченко рассказал, что на исполнение заказа киллеру давали две недели. Убийство должно было состояться перед финалом Лиги чемпионов УЕФА, который принимал Киев.
Журналист похвалил участников спецоперации за работу и сказал, что исполнитель преступления задержан.
«Я пока еще живой, не дождетесь», — заключил Бабченко.
Напомним, информация об убийстве Аркадия Бабченко появилась накануне вечером. Спустя почти сутки глава СБУ Василий Грицук созвал брифинг, на котором рассказал, что Бабченко жив, а покушение было инсценировкой.