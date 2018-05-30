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Суд в Киеве отказал Саакашвили в иске к МВД Украины из-за лишения его гражданства
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Суд в Киеве отказал Саакашвили в иске к МВД Украины из-за лишения его гражданства 

RT на русском 1 час назад
Суд в Киеве отказал в удовлетворении исковых требований экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о признании недействительным приказа МВД, которым было аннулировано решение о получении им гражданства Украины.
Как отмечает Интерфакс-Украина, суд принял решение «отказать Саакашвили в удовлетворении исковых требований, учитывая формальное соответствие указанного акта требованиям законодательства».
В конце марта суд отказался допросить президента Украины Петра Порошенко и Саакашвили по делу о законности прекращения украинского гражданства последнего.
Также защита Саакашвили обращалась в ЕСПЧ с жалобой на действия властей Украины.
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