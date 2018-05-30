«Тут одним человеком не отделаешься»

«Нажимать на курок пистолета нужно одному человеку. Но, как говорится к одному преступлению, — тут одним человеком не отделаешься…», — сказал Князев.

Он отметил, что следователи ждут разрешения на проведение экспертизы.

Российский журналист Аркадий Бабченко был застрелен накануне на пороге своей киевской квартиры. Сотрудники правоохранительных органов составили фоторобот подозреваемого.

По мнению украинской полиции, мотивом для убийства стала или профессиональная деятельность журналиста, или его гражданская позиция.