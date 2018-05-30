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«Тут одним человеком не отделаешься»
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«Тут одним человеком не отделаешься» 

Рамблер 2 часа назад
Убийца Аркадия Бабченко мог иметь сообщников. Об этом на брифинге заявил руководитель Национальной полиции Сергей Князев, передает «112 Украина».
«Нажимать на курок пистолета нужно одному человеку. Но, как говорится к одному преступлению, — тут одним человеком не отделаешься…», — сказал Князев.
Он отметил, что следователи ждут разрешения на проведение экспертизы.
Российский журналист Аркадий Бабченко был застрелен накануне на пороге своей киевской квартиры. Сотрудники правоохранительных органов составили фоторобот подозреваемого.
По мнению украинской полиции, мотивом для убийства стала или профессиональная деятельность журналиста, или его гражданская позиция.
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