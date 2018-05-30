На Украину нужно посылать военных корреспондентов

С учетом напряженной ситуации на Украине, преследования журналистов российских СМИ, возможно, там должны работать военкоры или корреспонденты, знакомые с деятельностью в горячих точках, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Ранее в Киеве был застрелен российский журналист Аркадий Бабченко.
"Украина закрепила за собой статус страны, где журналистам работать опасно. Это не первое преступление, не первое убийство журналиста", — сказала Матвиенко журналистам.
Она отметила, что Россия обратится в международные структуры с призывом оказать влияние на Украину с тем, чтобы в республике были обеспечены безопасные условия работы для сотрудников СМИ.
"Кого посылать на Украину — это решение самой редакции. Может быть, направлять военкоров или тех корреспондентов, кто знаком с работой в горячих точках", — добавила она.
По словам спикера, у россиян не должно быть информационного вакуума о тех событиях, которые на самом деле происходят на Украине.
Матвиенко также подчеркнула, что у России не было никаких причин для убийства Бабченко, о чем уже поспешили заявить украинские власти. "Не было никаких оснований для этого", — сказала парламентарий, напомнив, что многие оппозиционно настроенные журналисты спокойно работают в российском медиа-пространстве.
Имевший российское гражданство Бабченко с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Журналиста застрелили 29 мая на лестничной клетке его дома. Украинская полиция возбудила дело по статье "умышленное убийство", рассматриваются несколько версий, в том числе профессиональная деятельность журналиста. В Москве резко осудили убийство и призвали Киев объективно и тщательно его расследовать, СК РФ так же завел уголовное дело. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина стала опасным местом для журналистов — их убивают, преследуют и сажают в застенки за профессиональную деятельность.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. К последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua " Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за свои публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.
По информации украинских СМИ, с начала 2014 года на Украине погибли около 20 журналистов. Среди них Олесь Бузина, который писал и для сайта ria.ru, он был застрелен у своего дома в Киеве. Журналиста газеты Sportanalytic Игоря Костенко застрелили в ходе протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в столице Украины. Репортер газеты "Вести" Вячеслав Веремий был жестоко избит и застрелен группой лиц в центре Киева. Нераскрытым уже почти два года остается убийство журналиста Павла Шеремета, которого 20 июля 2016 года подорвали в собственном автомобиле в центре Киева. Кроме того, в ходе освещения боевых действий в Донбассе погибли фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, фотокорреспондент газеты "Сегодня" Сергей Николаев, а также оператор Первого канала Анатолий Клян и журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.