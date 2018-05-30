На Украину нужно посылать военных корреспондентов, считает Матвиенко

Валентина Матвиенко. С учетом напряженной ситуации на Украине , преследования журналистов российских СМИ, возможно, там должны работать военкоры или корреспонденты, знакомые с деятельностью в горячих точках, считает спикер Совета Федерации

Ранее в Киеве был застрелен российский журналист Аркадий Бабченко

"Украина закрепила за собой статус страны, где журналистам работать опасно. Это не первое преступление, не первое убийство журналиста", — сказала Матвиенко журналистам.

Она отметила, что Россия обратится в международные структуры с призывом оказать влияние на Украину с тем, чтобы в республике были обеспечены безопасные условия работы для сотрудников СМИ.

"Кого посылать на Украину — это решение самой редакции. Может быть, направлять военкоров или тех корреспондентов, кто знаком с работой в горячих точках", — добавила она.

По словам спикера, у россиян не должно быть информационного вакуума о тех событиях, которые на самом деле происходят на Украине.

Матвиенко также подчеркнула, что у России не было никаких причин для убийства Бабченко, о чем уже поспешили заявить украинские власти. "Не было никаких оснований для этого", — сказала парламентарий, напомнив, что многие оппозиционно настроенные журналисты спокойно работают в российском медиа-пространстве.

Имевший российское гражданство Бабченко с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Журналиста застрелили 29 мая на лестничной клетке его дома. Украинская полиция возбудила дело по статье "умышленное убийство", рассматриваются несколько версий, в том числе профессиональная деятельность журналиста. В Москве резко осудили убийство и призвали Киев объективно и тщательно его расследовать, СК РФ так же завел уголовное дело. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина стала опасным местом для журналистов — их убивают, преследуют и сажают в застенки за профессиональную деятельность.