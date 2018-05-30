В Киеве прошёл траурный митинг в память о Бабченко

В Киеве возле здания посольства России на Украине прошёл траурный митинг в память об убитом в украинской столице российском журналисте Аркадии Бабченко.
В мероприятии приняли участие несколько десятков сотрудников СМИ.
Некоторые из них принесли фотографии Бабченко, которые затем прикрепили к забору российского диппредставительства.
На месте акции охраняли порядок сотрудники Национальной гвардии Украины.
Митинг прошёл без инцидентов.
Ранее МИД России призвал Украину оперативно расследовать убийство Бабченко.