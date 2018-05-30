В Киеве прошёл траурный митинг в память о Бабченко

В Киеве прошёл траурный митинг у посольства России в память о журналисте Бабченко

В Киеве возле здания посольства России на Украине прошёл траурный митинг в память об убитом в украинской столице российском журналисте Аркадии Бабченко В мероприятии приняли участие несколько десятков сотрудников СМИ. Некоторые из них принесли фотографии Бабченко, которые затем прикрепили к забору российского диппредставительства. На месте акции охраняли порядок сотрудники Национальной гвардии Украины. Митинг прошёл без инцидентов. Ранее МИД России призвал Украину оперативно расследовать убийство Бабченко.