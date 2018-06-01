Параллельные вселенные: игры и войны на Украине

После четырех лет постоянных боевых действий и двух неудачных попыток прекращения огня, война на Украине все еще продолжается. Если говорить точнее, единственная сухопутная война в Европе вступила в свою циклическую фазу обострения и уменьшения насилия, после вторых Минских соглашений, вступивших в силу в феврале 2015 года. Сейчас эти соглашения уже недействительны.

Вдоль 450-километровой линии фронта продолжаются обстрелы. При этом почти за 700 км от линии фронта, в столице Украины — Киеве, вы никогда и не подумаете, что в этой стране идет война.

Особенно на прошлой неделе: когда в субботу на стадионе Олимпийский состоялась последняя игра финала Лиги чемпионов УЕФА 2018 года. Стадион рассчитан на 70 тысяч мест. Финал Лиги чемпионов — одно из лучших спортивных соревнований Европы. В этом году играли футбольные клубы Реал Ливерпуль , а киевские власти ожидали 50 тысяч гостей.

Под звуки фанфар легко забыть о войне

«Я знал о войне. Но предполагал, что она достаточно далеко», — поделился в пятницу Дэйв Ньюшем, 47-летний житель Британии.

Ньюшем впервые приехал на Украину, чтобы посетить субботнюю игру Лиги чемпионов.

«Атмосфера здесь дружелюбнее, чем в Москве, — сказал Ньюшем, сравнивая свою первую поездку на Украину с предыдущими визитами в Россию. — Люди улыбаются».

Игра должна продолжаться

В целом, туризм в Киеве переживает бум: в 2017 году гостей из-за границы было на 25% больше, чем годом ранее. А это 1,6 миллиона туристов.

Принимать финал Лиги чемпионов — это большая возможность для Украины показать свою столицу. Также это шанс продемонстрировать, насколько страна эволюционировала на пути к западным демократиям после того как в феврале 2014 года Майдан сверг бывшего пророссийского президента Украины Виктора Януковича

На минувшей неделе улицы Киева были переполнены иностранными гостями: кафе вдоль тротуаров были забиты днем, а бары, не закрываясь допоздна, — ночью. В центре Киева, на Бессарабской площади, на пустом пьедестале, где раньше стояла статуя Владимира Ленина, поместили надувной футбольный мяч.

Главная улица Киева, Крещатик, была перекрыта — чтобы предоставить место палаточному городку фан-зоны и музыкальным сценам, окруженным колонками, которые достойны рок-концерта. Живая музыка или танцевальная в записи слышна во всех направлениях на много кварталов вокруг.

Под звуки фанфар легко забыть о войне. Тем не менее, в толпе часто встречались украинские солдаты в военной форме: многие из них находились в отпуске из зоны боевых действий. Украинский военный ветеран Андрей Жупник сказал, что финал Лиги чемпионов может стать хорошей возможностью «дать людям надежду», что жизнь на Украине «не так уж плоха».

«Но, с другой стороны, — добавил Жупник, — для парней на фронте это вряд ли приятно».

Многие иностранные гости, приехавшие на этой неделе в Киев на игру, не заметили или умышленно упустили факт того, что на востоке страны ведется продолжительная война.

Мо Хансон, 24-летний гость из Гонконга , на Украине впервые. Он не беспокоился о войне или своей безопасности.

«Я думаю, что здесь безопасно, — сказал Хэнсон в пятницу, потягивая пиво в фан-зоне центра Киева. — Война невидима».

47-летний Ли Мейсон из Великобритании также был на Украине впервые. Когда его спросили, беспокоит ли его война, Мейсон ответил:

«Совсем нет. Я знал, что идет война, но никогда ее не учитывал».

Параллельные вселенные

Даже если жизнь в Киеве в большинстве своем и изолирована от войны, на Донбассе, вдоль линии фронта, мирные жители и солдаты по обе стороны гибнут практически каждый день. С апреля 2014 года украинские вооруженные силы ведут там оборонительную войну против объединенных сил пророссийских сепаратистов, иностранных наемников и российских регулярных войск.

По сообщениям украинских военных, с 15 по 21 мая объединенные российско-сепаратистские силы шесть раз обстреляли гражданские районы. Обстрелы велись из оружия: 82-мм и 120-мм минометы, артиллерия 122 мм и 152 мм, многоразовые ракетные комплексы БМ-21 Град.

18 мая в подконтрольном Украине Троицке под артиллерийским обстрелом погибли отец и его 13-летний сын. По словам официальных представителей, мать выжила, но была тяжело ранена. 21 мая в Мариинке (город, подконтрольный украинским войскам) 36-летий мужчина был убит случайной пулей, выпущенной из российско-сепаратистских позиций. Также в этот день украинское подразделение отбило атаку небольшого подразделения в подконтрольной Украине деревне Пивденное: убиты два украинских военных, один из которых — командир подразделения, четверо — ранены. 22 мая убит украинский солдат, еще трое получили ранения.

Во вторник ОБСЕ сообщили, что один из их безбилетников-разведчиков зафиксировал наращивание тяжелого оружия в подконтрольной России деревне Бугаевка на Донбассе, запрещенного вторыми Минскими соглашениями о прекращении огня. Речь идет о 15 самоходных 122-мм гаубицах, 100-миллиметровом противотанковом орудии и около 60 боевых бронированных машин.

ОБСЕ является многонациональной группой, ответственной за осуществление контроля за прекращением огня.

«Российские и украинские солдаты, а также мирные жители продолжают умирать в конфликте, созданном российским правительством, которое продолжает вооружать, экипировать, командовать и обучать свои силы», — заявила во вторник от имени Госдепартамента США Нойерт.

Дамоклов меч

Лидеры Украины, России, Франции Германии , а также власти двух самопровозглашенных сепаратистских территорий на востоке Украины, подписали вторые Минские соглашения о прекращении огня в феврале 2015 года.

Хотя Кремль и отрицает причастность российских войск к боевым действиям на Украине, Россия была одним из инициаторов и участников переговоров о прекращении огня.

Вторые Минские соглашения изначально были нежизнеспособными, хотя боевые действия и были ограничены, а также создана зона карантина вдоль статически зафиксированной линии фронта: согласно правилам прекращения огня.

Артиллерийские и ружейно-пулеметные обстрелы — почти ежедневное явление. Только на прошлой неделе международные наблюдатели за соблюдением режима прекращения огня сообщили о 7 тысячах 700 нарушениях на востоке Украины.

«На прошлой неделе происходило худшее, что мы видели в этом году», — сказал журналистам в понедельник в Киеве Первый заместитель Главы Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ на Украине Александр Хьюг.

Наблюдатели ОБСЕ могут выявить нарушения режима прекращения огня, только если непосредственно увидят или услышат звуки взрывов или обстрелов из стрелкового оружия. Каждый выстрел не является явным нарушением. Иногда одно нарушение прекращения огня включает десятки отдельных атак.

По словам военных экспертов, около 80 000 военнослужащих, оснащенных бронированной техникой и артиллерией, находятся с российской стороны вблизи границы с Украиной. Этих сил достаточно, чтобы начать быстрое крупномасштабное наземное вторжение.

Учитывая, что украинские и российские войска на Донбассе итак регулярно обстреливают друг друга, украинские представители не снижают вероятность непредвиденной эскалации — неизбежный риск из-за неясности боевой обстановки. Хотя эскалации вряд ли хочет любая из сторон. Вот почему каждый новый цикл эскалации существующего конфликта, примером которого являются события этой недели, представляет собой реальную угрозу национальной безопасности Украины.

«Пусть Россия знает, что мы готовы дать сдачи: у нас есть девять граммов свинца для всех, кто придет к нам с мечом», — заявил в марте президент Украины Петр Порошенко по поводу военного присутствия России на границах Украины.

Между тем, в Киеве продолжились торжества в преддверии финала Лиги чемпионов. Крис Вагенаар, 29-летний житель Нью-Йорка , был в толпе собравшихся в фан-зоне на Крещатике. Когда его спросили, учитывал ли он войну при планировании своей поездки на Украину, Вагенаар ответил: «Вы имеете в виду Крым ?» После того, как корреспондент рассказал о ситуации на Донбассе, а также об эскалации насилия на этой неделе, Вагенаар признался:

«Честно говоря, я не знал, что идет война. Я слышал о Крыме, но мне в голову никогда не приходило, что все так интенсивно».

Daily Signal, США