Омбудсмен Украины назвала убийство Бабченко расправой над журналистами

Омбудсмен Украины Людмила Денисова считает, что убийство российского журналиста Аркадия Бабченко является очередным случаем наглой расправы над работниками СМИ на Украине, и призывает власти создать на государственном уровне систему безопасности для журналистов, сообщила пресс-служба омбудсмена в среду.

Бабченко был убит в Киеве 29 мая. Ему несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке, журналист скончался в машине скорой помощи. Украинская полиция возбудила дело по статье "умышленное убийство", рассматривается несколько версий, в том числе профессиональная деятельность журналиста. Следственный комитет РФ также завел уголовное дело.

"Омбудсмен подчеркивает, убийство Аркадия Бабченко — это очередной случай наглой расправы над журналистами. По мнению Людмилы Денисовой, эффективная система безопасности, которая бы гарантировала защиту прав журналистов во время выполнения ими профессиональных обязанностей, должна быть создана на государственном уровне", — говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

По данным омбудсмена, в последнее время сохраняется тенденция нарушения прав журналистов и безнаказанного применения против них насильственных действий — только в 2017 году на Украине, по данным Института массовой информации, зафиксировано 293 случая нарушения свободы слова, среди них — 29 случаев нападения и избиения журналистов.

При этом омбудсмен отмечает, что до сих пор не поставлена точка в резонансных делах об исчезновении и убийствах украинских журналистов Павла Шеремета Георгия Гонгадзе , Василия Климентьева и других.

Денисова отмечает, что теперь общество ждет эффективных действий от властей относительно расследования убийства Аркадия Бабченка и других резонансных дел о нарушениях прав журналистов.

Также сообщается, что омбудсмен держит дело об убийстве Бабченко на личном контроле.