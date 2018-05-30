Ещё
Омбудсмен Украины назвала убийство Бабченко расправой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Задержан помощник Лукашенко
Задержан помощник Лукашенко

Омбудсмен Украины назвала убийство Бабченко расправой над журналистами 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Омбудсмен Украины Людмила Денисова считает, что убийство российского журналиста Аркадия Бабченко является очередным случаем наглой расправы над работниками СМИ на Украине, и призывает власти создать на государственном уровне систему безопасности для журналистов, сообщила пресс-служба омбудсмена в среду.
Бабченко был убит в Киеве 29 мая. Ему несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке, журналист скончался в машине скорой помощи. Украинская полиция возбудила дело по статье "умышленное убийство", рассматривается несколько версий, в том числе профессиональная деятельность журналиста. Следственный комитет РФ также завел уголовное дело.
"Омбудсмен подчеркивает, убийство Аркадия Бабченко — это очередной случай наглой расправы над журналистами. По мнению Людмилы Денисовой, эффективная система безопасности, которая бы гарантировала защиту прав журналистов во время выполнения ими профессиональных обязанностей, должна быть создана на государственном уровне", — говорится в сообщении на сайте омбудсмена.
По данным омбудсмена, в последнее время сохраняется тенденция нарушения прав журналистов и безнаказанного применения против них насильственных действий — только в 2017 году на Украине, по данным Института массовой информации, зафиксировано 293 случая нарушения свободы слова, среди них — 29 случаев нападения и избиения журналистов.
При этом омбудсмен отмечает, что до сих пор не поставлена точка в резонансных делах об исчезновении и убийствах украинских журналистов Павла Шеремета, Георгия Гонгадзе, Василия Климентьева и других.
Денисова отмечает, что теперь общество ждет эффективных действий от властей относительно расследования убийства Аркадия Бабченка и других резонансных дел о нарушениях прав журналистов.
Также сообщается, что омбудсмен держит дело об убийстве Бабченко на личном контроле.
РИА Новости: последние новости
Украинский министр призвал "сжечь Москву" Соседи виноваты: Украина "боится" за Херсонскую область В СФ призвали приравнять для журналистов Украину к "горячим точкам"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие доходы Михалкова поразили народ351
Пока вы спали: Переворот в Черногории оплатили рублями97
Украинский министр потребовал «сжечь Москву»88
«Нафтогаз» начал взыскание долга с «Газпрома»25
Россиян оставят без популярного сервиса доставки еды5
Видео
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
00:19
Москвичам посоветовали отложить поездки по городу
Новости Москвы Погода
В панике на борту самолета пострадали 11 человек
Происшествия
04:37
Аплодисменты в самолете вызвали спор в сети
Интернет Общество
03:54
МЧС выступило с обращением к москвичам
Погода Новости Москвы
Боевой разворот Су-57 сняли с беспилотника
Оружие
30:32
«Убийство Бабченко раскрыто за 10 минут»
Украина В мире
00:48
Россиян оставят без популярного сервиса доставки еды
Компании
03:19
Киркоров публично обратился к полиции
Шоу-бизнес
01:05
Дикие доходы Михалкова поразили народ
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение