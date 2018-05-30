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Украину захотели приравнять к «горячим точкам»
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Задержан помощник Лукашенко

В СФ призвали приравнять для журналистов Украину к «горячим точкам» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Работа российских журналистов на Украине должна быть приравнена к работе в "горячих точках" с соответствующим страхованием жизни и компенсациями, заявил РИА Новости сенатор Виктор Озеров в связи с убийством в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.
Бабченко был убит в Киеве 29 мая. Ему несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке, журналист скончался в машине скорой помощи. Украинская полиция возбудила дело по статье "умышленное убийство", рассматривается несколько версий, в том числе профессиональная деятельность журналиста. Следственный комитет РФ также завел уголовное дело.
"Необходимо приравнять работу наших журналистов на Украине к работе в "горячих точках", поскольку их жизни там подвергаются опасности, предусмотрев соответствующее страхование жизни, повышенный размер выплат и компенсации в случае гибели или ущерба здоровью", — сказал Озеров.
По его словам, это было бы справедливо, поскольку у журналиста в случае его гибели на Украине или задержания остаются семьи с детьми, которые лишены средств к существованию.
Сенатор также призвал украинские власти "отказаться от политических амбиций" и провести честное и непредвзятое расследование убийства Бабченко.
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