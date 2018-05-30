Украину захотели приравнять к «горячим точкам»

В СФ призвали приравнять для журналистов Украину к «горячим точкам»

Бабченко был убит в Киеве 29 мая. Ему несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке, журналист скончался в машине скорой помощи. Украинская полиция возбудила дело по статье "умышленное убийство", рассматривается несколько версий, в том числе профессиональная деятельность журналиста. Следственный комитет РФ также завел уголовное дело.

"Необходимо приравнять работу наших журналистов на Украине к работе в "горячих точках", поскольку их жизни там подвергаются опасности, предусмотрев соответствующее страхование жизни, повышенный размер выплат и компенсации в случае гибели или ущерба здоровью", — сказал Озеров.

По его словам, это было бы справедливо, поскольку у журналиста в случае его гибели на Украине или задержания остаются семьи с детьми, которые лишены средств к существованию.

Сенатор также призвал украинские власти "отказаться от политических амбиций" и провести честное и непредвзятое расследование убийства Бабченко.