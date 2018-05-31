Лондон рад, что Бабченко жив, но обвинил Москву в преследовании журналистов 

ЛОНДОН, 31 мар — РИА Новости, Мария Табак. Представитель МИД Британии заявил РИА Новости, что рад тому, что журналист Аркадий Бабченко жив, но это не меняет того, что власти РФ преследуют оппозиционных журналистов.
Во вторник сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об «убийстве» Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Он также сообщил о задержании в Киеве предполагаемого организатора готовящегося покушения на Бабченко.
"Это, конечно, хорошая новость, что российский журналист Аркадий Бабченко жив. Но это не меняет того, что власти РФ много лет преследуют независимых журналистов только за то, что они противостоят Кремлю", — говорится в письменном ответе представителя МИД Британии на вопрос РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала известие о том, что Бабченко жив, «лучшей новостью», при этом отметив, что в историю был заложен пропагандистский эффект. Генеральный секретарь организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар выразил негодование в связи тем, что украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста для ведения информационной войны.