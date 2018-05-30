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Клинцевич: Украинская власть хотела поразить мир, и она поразила его
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Клинцевич: Украинская власть хотела поразить мир, и она поразила его 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Подмосковье Сегодня
История еще не знала подобных мерзких инсценировок. Так сенатор Франц Клинцевич прокомментировал ситуацию с «убийством» российского журналиста Аркадия Бабченко.
"Украинская власть хотела поразить весь мир, и она поразила его. Обманутыми оказались миллионы людей: над их лучшими чувствами — состраданием и жалостью — поглумились самым бесстыдным образом. История еще не знала подобных мерзких инсценировок", — написал Клинцевич в Facebook.
Ранее сообщалось, что в Киеве во вторник был убит журналист Бабченко. Однако уже в среду он внезапно «воскрес» на пресс-конференции СБУ, заявив, что его смерть — спецоперация украинских спецслужб.
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