Клинцевич: Украинская власть хотела поразить мир, и она поразила его

"Украинская власть хотела поразить весь мир, и она поразила его. Обманутыми оказались миллионы людей: над их лучшими чувствами — состраданием и жалостью — поглумились самым бесстыдным образом. История еще не знала подобных мерзких инсценировок", — написал Клинцевич в Facebook.