Клинцевич: Украинская власть хотела поразить мир, и она поразила его 

История еще не знала подобных мерзких инсценировок. Так сенатор Франц Клинцевич прокомментировал ситуацию с «убийством» российского журналиста Аркадия Бабченко.
"Украинская власть хотела поразить весь мир, и она поразила его. Обманутыми оказались миллионы людей: над их лучшими чувствами — состраданием и жалостью — поглумились самым бесстыдным образом. История еще не знала подобных мерзких инсценировок", — написал Клинцевич в Facebook.
Ранее сообщалось, что в Киеве во вторник был убит журналист Бабченко. Однако уже в среду он внезапно «воскрес» на пресс-конференции СБУ, заявив, что его смерть — спецоперация украинских спецслужб.