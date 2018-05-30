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Венедиктов назвал врагов Бабченко
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Венедиктов перечислил врагов убитого в Киеве Бабченко 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Фото: ТАСС
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов предположил, кто мог быть заинтересован в убийстве журналиста Аркадия Бабченко.
«Аркадий был человеком крайне резким, я бы сказал даже, радикального слога. Во второй чеченской войне он воевал контрактником, то есть добровольно. После украинских событий он строго занял сторону украинцев и украинской армии. Аркадий был неразборчив в выборе врагов. Его врагами в первой чеченкой (войне) и второй были чеченцы. С Донбасса были вот эти все. То есть это люди с автоматами и руками в крови», — заявил Венедиктов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, Бабченко «не имитировал ни понимание, ни примирение. Как он считал, так он и говорил, так он и делал».
Вечером во вторник в Киеве журналиста Аркадия Бабченко застрелили на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина.
Украинская полиция назвала первые версии убийства и составила фоторобот предполагаемого убийцы. Также было опубликовано фото тела с места убийства. При этом глава украинского правительства выразил уверенность, что за убийством якобы стоит Россия. Между тем, в России также открыто уголовное дело по факту убийства.
Независимый украинский журналист Анатолий Шарий, комментируя расстрел Бабченко, заявил, что заказные убийства на Украине продолжаются из-за безнаказанности и желания все списать на «российскую агрессию».
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