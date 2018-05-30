Ещё
Украинские журналисты обеспокоены убийством Бабченко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СЖУ: убийство Бабченко произошло на фоне безнаказанности за нападения на журналистов 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Twitter
Национальный союз журналистов Украины (СЖУ) встревожен очередным убийством журналиста в Киеве. Об этом в среду заявил председатель организации Сергей Томиленко.
"На сегодня мы крайне встревожены этой ситуацией. Убийство произошло на фоне системной безнаказанности за нападения на журналистов", — сказал Томиленко в эфире телеканала "112 Украина".
При этом он напомнил, что "американский комитет по правам журналистов сделал вывод об отсутствии доверия к правоохранительным органам [Украины], так как есть ситуации, когда дела разваливаются, и виновники не наказываются", а на Украине зачастую отсутствует политическая воля для защиты прав журналистов.
Бабченко, отметил Томиленко, "был профессиональным и принципиальным журналистом, яркой личностью, который сделал свой выбор, выехав из России, в пользу Украины, поэтому это дело чести — расследование его убийства".
ТАСС: последние новости
Украинский Союз журналистов призвал Порошенко взять под опеку шестерых детей Бабченко Украина провела учения боевой авиации в небе над Донбассом Глава МИД Нидерландов призвал Россию к полноценному сотрудничеству по MH17
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Переворот в Черногории оплатили рублями57
Дикие доходы Михалкова поразили народ76
Истребители ЦВО подняли по тревоге96
Интернет-провайдеры повысят цены с лета348
Молодая жена разочаровала Задорнова перед смертью20
Видео
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
В панике на борту самолета пострадали 11 человек
Происшествия
04:37
Аплодисменты в самолете вызвали спор в сети
Интернет Общество
03:54
МЧС выступило с обращением к москвичам
Погода Новости Москвы
Боевой разворот Су-57 сняли с беспилотника
Оружие
01:05
Дикие доходы Михалкова поразили народ
Шоу-бизнес
01:00
Истребители ЦВО подняли по тревоге
Армия Войска
00:24
В убийстве Бабченко нашли «странные» обстоятельства
Криминал
02:10
Disney закрыл любимое шоу Трампа из-за расизма
В мире Статьи
03:20
Как Крымский мост изменил жизнь людей
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение