Украинские журналисты обеспокоены убийством Бабченко

СЖУ: убийство Бабченко произошло на фоне безнаказанности за нападения на журналистов

Национальный союз журналистов Украины (СЖУ) встревожен очередным убийством журналиста в Киеве. Об этом в среду заявил председатель организации Сергей Томиленко "На сегодня мы крайне встревожены этой ситуацией. Убийство произошло на фоне системной безнаказанности за нападения на журналистов", — сказал Томиленко в эфире телеканала "112 Украина". При этом он напомнил, что "американский комитет по правам журналистов сделал вывод об отсутствии доверия к правоохранительным органам [Украины], так как есть ситуации, когда дела разваливаются, и виновники не наказываются", а на Украине зачастую отсутствует политическая воля для защиты прав журналистов. Бабченко, отметил Томиленко, "был профессиональным и принципиальным журналистом, яркой личностью, который сделал свой выбор, выехав из России , в пользу Украины, поэтому это дело чести — расследование его убийства".