Правозащитников захотели привлечь к делу Бабченко

Российский совет по правам человека (СПЧ) намерен обратиться к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с призывом привлечь российских и украинских правозащитников к участию в расследовании убийства журналиста из РФ Аркадия Бабченко, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.
"Мы заинтересованы в том, чтобы все материалы этого расследования были максимально открыты для общественности. Обеспечить такую открытость можно было бы путем привлечения к участию в расследовании российских и украинских правозащитников. Соответствующее письмо мы завтра утром направим уполномоченному Верховной рады по правам человека Людмиле Денисовой", — заявил Федотов.
Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве.
Как написал в Facebook член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко, Бабченко в спину несколько раз выстрелили на лестничной площадке, когда он возвращался домой после похода за хлебом. По его словам, журналист скончался в машине скорой помощи.