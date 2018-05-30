Москалькова попросит проследить за делом Бабченко

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратится к украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой взять на контроль расследование смерти российского журналиста Аркадия Бабченко, застреленного во вторник в Киеве.
"В первую очередь я хотела бы выразить соболезнования по поводу гибели российского журналиста Аркадия Бабченко. Со своей стороны я, кончено, обращусь к своей коллеге, уполномоченному Верховной рады Денисовой, с просьбой взять под контроль расследование, с тем чтобы оно шло объективно, всесторонне и справедливо", — сказала Москалькова РИА Новости.