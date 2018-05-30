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Тимошенко потребовала найти убийц Бабченко
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Тимошенко потребовала от украинских властей найти организаторов убийства Бабченко 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в своём Facebook потребовала от украинских властей установить личности заказчиков и исполнителей убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.
«Это трагедия. Трагедия для всей Украины. Наша общая задача — сделать всё, чтобы такого больше не было», — написала она.
Тимошенко также выразила соболезнования родным и близким погибшего.
«Требую от власти: хотя бы раз найдите заказчиков и исполнителей! Не просто возьмите под личный контроль, а реально раскройте преступление!» — заключила политик.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обратится к своей украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой проконтролировать ход расследования убийства российского журналиста.
Бабченко был убит 29 мая в подъезде своего дома. По словам члена коллегии МВД Украины Антона Геращенко, ему выстрелили в спину.
От полученных ранений россиянин скончался по дороге в больницу.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.
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