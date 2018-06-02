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Раскрыто содержание «списка Бабченко»
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На Украине ещё трое журналистов попали в «список жертв» после покушения на Бабченко 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
Шеф-редактор украинского издания «Левый берег» Соня Кошкина, журналист Юрий Макаров и телеведущая Татьяна Даниленко заявили, что они оказались в списке предполагаемых жертв, которых хотел устранить организатор покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.
Как сообщает Hromadske, Даниленко заявила, что присутствовала на встрече с сотрудниками СБУ. Она отметила, что около трети списка потенциальных жертв составляют журналисты и активные пользователи Facebook.
Кошкина в свою очередь также подтвердила, что находится в «списке».
Макаров при этом заявил, что был на встрече в СБУ.
«Я был там. Это единственное, что я могу сказать», — сказал он.
Ранее о своём присутствии на встрече в СБУ заявили журналисты Евгений Киселёв и Матвей Ганапольский. Также туда был вызван журналист Осман Пашаев.
RT на русском: последние новости
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Комментарии21  Ещё 108 источников 
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