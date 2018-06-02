Раскрыто содержание «списка Бабченко»

На Украине ещё трое журналистов попали в «список жертв» после покушения на Бабченко

Шеф-редактор украинского издания «Левый берег» Соня Кошкина, журналист Юрий Макаров и телеведущая Татьяна Даниленко заявили, что они оказались в списке предполагаемых жертв, которых хотел устранить организатор покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко

Как сообщает Hromadske, Даниленко заявила, что присутствовала на встрече с сотрудниками СБУ . Она отметила, что около трети списка потенциальных жертв составляют журналисты и активные пользователи Facebook.

Кошкина в свою очередь также подтвердила, что находится в «списке».

Макаров при этом заявил, что был на встрече в СБУ.