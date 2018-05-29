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Саакашвили обосновал необходимость санкций против Порошенко
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Оружие возмездия, новая потеря Украины и другие события дня
Оружие возмездия, новая потеря Украины и другие события дня

Саакашвили призвал ЕС ввести санкции против властей Украины 

RT на русском 1 час назад
Фото: Kacper Pempel Reuters
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал Европейский союз ввести санкции против нынешних властей Украины и, в частности, украинского президента Петра Порошенко.
«Их активы в Европе должны быть заморожены, потому что речь идёт об украденных у украинского народа средствах», — цитирует его ТАСС.
Он также уточнил, что санкции против Порошенко нужны для того, чтобы в случае его поражения на выборах в 2019 году он не смог уехать жить в Европу.
«Ему будет некуда деваться. Он не сможет бежать в Россию. А я сделаю всё возможное, чтобы никто его не ждал в Европе. А если и ждали, то прокуроры, следователи и полиция», — добавил он.
Вместе с этим Саакашвили анонсировал своё возвращение на Украину в скором времени, чтобы «оказать помощь украинской демократии в борьбе с коррупцией».
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что при попытке Саакашвили и его сторонников прорваться через украинскую границу «будут трупы».
Политолог Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против украинского президента Петра Порошенко.
RT на русском: последние новости
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