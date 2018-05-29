В ЛНР предъявили ВСУ обвинение в минировании

ВСУ минируют участки вблизи населенных пунктов в Донбассе, заявили в ЛНР

Украинские силовики минируют участки вблизи населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко

"Украинские силовики продолжают установку минно-взрывных заграждений вблизи населенных пунктов в районах дислокации подразделений ВСУ", — рассказал Марочко.

По его словам, на данный момент украинские силовики активно минируют территории подразделения 14 бригады в районе населенного пункта Катериновка, что ставит под угрозу здоровье и безопасность местных жителей.