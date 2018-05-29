Гройсман сравнил Россию с медведем

Відносини з Росією. Уявіть, у клітці сидить дикий, злий, голодний ведмідь, а ви заходите у клітку і кажете: давайте дружити. Всім же очевидно, чим закінчиться така дружба. pic.twitter.com/fz8x09Yvua— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 29 мая 2018 г.