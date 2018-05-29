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Гройсман сравнил Россию с медведем
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Гройсман назвал отношения с Россией дружбой с медведем 

RT на русском 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сравнил отношения с Россией с попыткой подружиться с «диким медведем».
«Отношения с Россией. Представьте, в клетке сидит дикий, злой, голодный медведь, а вы заходите в клетку и говорите: давайте дружить. Всем же очевидно, чем закончится такая дружба», — написал украинский премьер в Twitter.
Ранее Владимир Гройсман пригрозил России разрывом экономических отношений между странами.
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Комментарии4  Ещё 8 источников 
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