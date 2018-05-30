Что изменится на Украине после Порошенко

Падение режима ещё не означает автоматического наступления экономического чуда. У режима были только политические оппоненты, а не экономические, и проводить новую экономическую политику просто некому

Людям свойственно надеяться на лучшее. Даже в случае, если они точно знают, что никаких предпосылок к улучшению ситуации нет. Человеку трудно смириться с тем, что у него лично (в силу возраста) уже нет шансов увидеть свою страну, возвращённой к нормальной жизни. Ещё труднее смириться с тем, что и его дети могут не дождаться восстановления. Если же речь идёт уже о внуках, то человек никогда не признает, что столь длительное прозябание целого государства возможно в принципе.

Конечно, всем известна ситуация в Африке, южнее Сахары (где нормальное, стабильное, да ещё и зажиточное государство — редкое исключение). Всем известны примеры Афганистана Сомали , где уже по полстолетия продолжаются гражданские войны, которым не видно конца-края и которые напрочь уничтожили экономику, отбросив широчайшие массы населения практически к доисторическому уровню жизни. Мы в курсе, что палестинцы с 1947 года борются за создание собственного государства (в соответствии с резолюцией Совбеза ООН ) и, что уж четвёртое поколение их детей рождается в изгнании. На наших глазах разворачивались трагедии Ливии Ирака , где нормальная жизнь неизвестно когда будет восстановлена.

Тем не менее людям свойственно считать, что достаточно сменить плохого правителя (или режим) на хорошего и процветание наступит буквально завтра. На этой пропагандистской основе строятся все майданы (прогоним негодяя-коррупционера и будет нам европейское счастье). Но такие же иллюзии питают и силы антимайдана.

Видя, что режим Порошенко шатается, украинские антифашисты начинают с удовольствием обсуждать варианты смены власти. Общая политическая обстановка способствует их оптимистичному настрою. США борются с Китаем , втягиваются в конфликт с Европой, европейские лидеры косяками отправились в Сочи , а затем на Петербургский экономический форум, зондировать возможность выстраивания новых прагматичных отношений с Россией . Поддержка Украины сдулась, как проколотый шарик. В Киеве уже обвиняют в «предательстве Украины» не каких-нибудь поляков или венгров, но Меркель и Макрона. Дошло до того, что украинские эксперты начинают утверждать, что пресловутый Нормандский формат был придуман Германией (при непротивлении Франции ), что продать Украину России.

В общем все видят две вещи. Во-первых, киевский режим не жилец. Во-вторых, никто из серьёзных игроков не горит желанием бороться за Украину с Россией. Из этого делается вывод, что осталось совсем немного потерпеть, а затем «темницы рухнут», к власти придут адекватные люди. Они восстановят отношения с Россией и наступит процветание.

Это иллюзия. И иллюзия опасная.

Мне совсем недавно пришлось долго беседовать со своим другом и коллегой, который буквально месяц назад вынужденно покинул Киев. После него мне удалось побеседовать ещё с несколькими людьми, которые в Киеве пока остаются. Все они прекрасно отдают себе отчёт в том, что на Украине и в её ближайших окрестностях нет пророссийски настроенных политиков. Они также прекрасно знают, что все разногласия между украинской властью (кем бы они ни была) и украинской оппозицией (кто бы в ней ни состоял) во все времена заключались лишь в том, кто будет грабить страну, а кому пришёл черёд лапу сосать. Они в курсе, что даже по официальным данным ВВП страны упал в два раза, внешняя торговля сократилась втрое. Для них не секрет, что не только украинские высокотехнологичные предприятия потеряли внешние рынки, но даже сельскохозяйственная продукция Украины уверенно с них вытесняется.

То есть они знают, что ни одной предпосылки для быстрого восстановления украинской государственности и украинской экономики, после падения текущего режима нет. Этим просто некому заниматься. И всё же они считают, что этим займётся Россия и в сжатые сроки вернёт уровень благосостояния хотя бы по состоянию на 2013 год.

Это умные люди. Они не приводят аргумент вроде того, что на Украине много русских и поэтому надо срочно сделать им хорошо. Попытки определить процентное соотношение среди граждан Украины бандеровцев, «европейцев», «болота» и русских они предпринимают скорее ради того, чтобы вычислить шансы разных украинских партий и кандидатов на президентских и парламентских выборах. Их аргументы логичны и заслуживают рассмотрения.

Они, во-первых, говорят о том, что Россия всё равно не может допустить возникновения на своих границах европейского Сомали. Во-вторых, что страна обладает большим сельскохозяйственным и транзитным потенциалом, так что есть точка опоры, с которой можно начинать восстановление. В-третьих, что промышленность, по крайней мере частично, можно ещё возродить.

В целом все эти аргументы верны. Я мог бы и ещё десяток подобрать. Более того, я мог бы привести примеры неоднократных чудесных рывков, навсегда отставших, а в некоторых случаях и в ноль разрушенных экономик.

Почему же при всём ожидание быстрого возрождения Украины — опасная иллюзия? Я в принципе склоняюсь к мысли, что в рамках украинской государственности возрождение не наступит никогда. А фрагментация Украины с интеграцией фрагментов в соседние государства, во-первых, процесс длительный (нельзя так просто, «потому, что захотелось» взять и ликвидировать государство-учредителя ООН ). Во-вторых, даже такое развитие событий не обещает нам «украинского экономического чуда» в обозримой перспективе.

Потому что все значительные экономические рывки всегда происходили под руководством адекватной национальной элиты, которая работала на износ и заставляла работать других, заодно выстраивая систему международных политических и экономических союзов таким образом, чтобы развитие национальной промышленности и её выход на мировые рынки был выгоден партнёрам.

США вкладывали десятки миллиардов долларов в Германию, Японию Южную Корею . Возможно вы не поверите, но они и в Украину вкладывали десятки миллиардов (в том числе через МВФ ). Если же приплюсовать вложения ЕС , то больше. При этом Россия, за счёт низких цен на энергоносители и других выгодных Украине перекосов в двусторонней торговли, субсидировала Киев на сумму втрое большую, чем вложил в него Запад. Если сплюсовать только западные кредиты и финансовую помощь, российские кредиты и суммы, вырученные Украиной от торговых преференций, то получится, что за 27 лет независимости в Украину, по разным каналам было влито свыше четырёхсот миллиардов долларов. Это два из каждых трёх долларов государственного бюджета Украины за это время.

И что? На данный момент на Украине нет ни государства, ни экономики, а очередной транш кредита МВФ в миллиард долларов, которого страна ждёт уже полтора года (и, очевидно, не получит) в Киеве ожидают как средство решения всех проблем.

Фактически были разворованы не только огромные деньги, вложенные в Украину её разновекторными партнёрами, но украдена и сама Украина, как таковая. Территория и население остались, а государства и экономки нет. И нет местной элиты, которая была бы готова принять на себя ответственность за рывок к «экономическому чуду». Оппоненты Порошенко сейчас опять обещают народу «зарплату по тысяче долларов» после своего прихода к власти. Яценюк в 2014 году обещал больше, но сейчас аппетиты обнищавшего населения снизились. А в целом то же самое.

Отсутствие у оппозиции концепции восстановления украинской экономики, а также альтернативной внешней и внутренней политики, убедительно свидетельствует о том, что рвущиеся к власти противники Порошенко ничего не планируют менять, кроме фамилии владельца кармана, в который текут главные финансовые потоки. В такой ситуации, любая помощь, хоть России, хоть Европы, хоть США, хоть всех вместе, становится бессмысленной. Воры профессионально умеют только воровать. А Украина — слишком велика, чтобы обеспечить торжество закона, за счёт внешнего управления.

Я с ужасом наблюдаю, как на Украине, с точностью до миллиметра, повторяется ситуация XVII века. Тогда эта территория уже ушла от Польши , но ещё не перешла окончательно к России. Результатом господства местных элит стала названная Руиной цивилизационная катастрофа. Многодесятилетняя гражданская война, бесконечные верхушечные перевороты, раскол страны и общества, уничтожение даже той (допотопной, ориентированной на экспорт зерна) экономики, которая существовала при поляках, потеря от трети до половины населения. Ничего не напоминает?

И Польша с Россией в XVII веке были точно так же, как сейчас, не заинтересованы, чтобы на их границах резвилось европейское Сомали. Но поделать никто ничего не мог. Поскольку любые попытки опереться на местную элиту приводили к осознанию, что партнёром у вас опять жулик, вор, подлец и предатель.

Ни откуда не приедут десятки тысяч толковых администраторов. Не пришлют ответственных политиков ни из Москвы , ни из Берлина, ни из Вашингтона. А пока не появятся люди, способные эффективно использовать внешнюю помощь, и помощи не будет. Разве что гуманитарная (под охраной «голубых касок»).

Так что падение режима ещё не означает автоматического наступления экономического чуда. У режима были только политические оппоненты, а не экономические, и проводить новую экономическую политику просто некому. Ну а без финансово-политического базиса, военно-политическая надстройка государства также не имеет ресурса для восстановления и продолжает деградировать.

Круг замкнулся. Остаётся ждать, когда международная конъюнктура сложится таким образом, что соседи смогут заняться наведением порядка на своих границах. Заодно вернут выживших в цивилизацию. Только это не скоро.