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Украина подняла авиацию в небо над Донбассом
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Украина подняла авиацию в небо над Донбассом 

Lenta.ru 39 минут назад
Подразделения Вооруженных сил Украины провели внезапную проверку подразделений авиации, участвующих в операции объединенных сил в Донбассе (ООС, пришла на смену антитеррористической операции, АТО). Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр ООС.
«Целью учебных мероприятий ставилось достижение высокого уровня слаженности во время поддержки авиацией действий общевойсковых частей», — заявили украинские военные.
Проверка шла в течение недели. Военные заверили, что авиация с поставленными задачами справилась.
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