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Украина теряет контроль над «границами» Крыма
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Украина теряет контроль над «границами» Крыма 

Рамблер 6 часов назад
Фото: © РИА Новости / Александр Полегенько
Украина теряет контроль над граничащими с Крымом районами, заявил в интервью местному «Обозревателю» постпред украинского президента в Крыму Борис Бабин.
По его словам, в некоторых местностях, находящихся неподалеку от Крыма, например, в Геническом районе Херсонской области, теряются признаки государственного управления.
Свидетельствует об этом, по мнению Бабина, то, что в этих местах появились массовые организованные преступные группировки, проводящие акции и митинги против Украины.
«Сейчас там имеет место раскачивание ситуации», — уверен он.
При этом чиновник подчеркнул, что ситуация в приближенных к Крыму районах «пока не военная, но, как говорят, безопасностная». Кроме того, он отметил, что противодействовать происходящему на местном уровне тяжело как полиции, так и исполнительной власти, однако выразил уверенность, что специальные службы и центральный аппарат уже «действуют».
«Украинский народ должен знать про эту беду», — полагает Бабин.
На прошлой неделе экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что Россия делает в Крыму то, что должна была, но не делала Украина. По его словам, Крымский мост повысит благосостояние жителей полуострова, а новый аэропорт Симферополя — «фантастический».
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