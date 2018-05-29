Украина теряет контроль над «границами» Крыма

Украина теряет контроль над граничащими с Крымом районами, заявил в интервью местному «Обозревателю» постпред украинского президента в Крыму Борис Бабин.

По его словам, в некоторых местностях, находящихся неподалеку от Крыма, например, в Геническом районе Херсонской области, теряются признаки государственного управления.

Свидетельствует об этом, по мнению Бабина, то, что в этих местах появились массовые организованные преступные группировки, проводящие акции и митинги против Украины.

«Сейчас там имеет место раскачивание ситуации», — уверен он.

При этом чиновник подчеркнул, что ситуация в приближенных к Крыму районах «пока не военная, но, как говорят, безопасностная». Кроме того, он отметил, что противодействовать происходящему на местном уровне тяжело как полиции, так и исполнительной власти, однако выразил уверенность, что специальные службы и центральный аппарат уже «действуют».

«Украинский народ должен знать про эту беду», — полагает Бабин.

На прошлой неделе экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что Россия делает в Крыму то, что должна была, но не делала Украина. По его словам, Крымский мост повысит благосостояние жителей полуострова, а новый аэропорт Симферополя — «фантастический».