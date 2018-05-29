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Киев «потерял управление» в граничащих с Крымом районах
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Киев «потерял управление» в граничащих с Крымом районах 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Александр Полегенько
В ряде граничащих с Крымом районах, в частности в Геническом, наблюдается "потеря признаков государственного управления", заявил в интервью порталу "Обозреватель" постпред президента Украины на полуострове Борис Бабин.
По его словам, в приграничных районах появились массовые организованные преступные группировки, которые проводят "антиукраинские акции" и занимаются раскачиванием ситуации.
"Ситуация пока не военная, но, как говорят, небезопасная. На местном уровне противодействовать этому непросто и полиции, и исполнительной власти. Я уверен, что наши спецслужбы и центральный аппарат действуют. Но украинский народ должен знать про эту беду", — заявил он.
Бабин заявил, что Россия может воспользоваться ситуацией и прибегнуть к "каким-то силовым или гибридным" действиям, чтобы взять регион под контроль.
Ранее бывший заместитель министра обороны страны адмирал запаса Игорь Кабаненко заявлял, что Москва проводит военно-морские учения в Азовском море в непосредственной близости к украинскому побережью, а это, по его мнению, "провокация" и "гибридная угроза вторжения с моря".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
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