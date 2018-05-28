Представитель Порошенко рассказал о страхе Киева потерять Северо-Крымский канал

«Фактически сегодня не только, но и индустрия Крыма не может обеспечить полуостров питьевой водой. Им нужен Северо-Крымский канал», — приводит «Обозреватель» слова Бабина, который занимает должность представителя Петра Порошенко в «Автономной Республике Крым» (так в Киеве называют регион).

Бабин считает, что у России есть три варианта действий. В первом случае Москва получит доступ к каналу, если «какая-то мадам с косой или какой-то господин с Донбасса просто откроет им этот вентиль». Второй вариант — юридический. По словам Бабина, сейчас на Украине российские адвокаты и «других „аффилированные“ люди» добиваются «решения украинских судов по вопросам Северо-Крымского канала».

Наконец, третий вариант — «какие-то силовые или гибридные акции, чтобы просто силой взять контроль над этим объектом на подконтрольной Украине территории». По мнению представителя Порошенко, «в этом состоит очень большая опасность».

Кроме того, Бабин рассказал, что «в некоторых местностях, приближенных к Крыму», наблюдается «потеря признаков государственного управления». В частности, речь идет о Геническом районе.

Бабин заявил, что «массовые организованные преступные группировки» устраивают «антиукраинские акции, митинги», происходит «раскачивание ситуации».

«Ситуация пока не военная, но, как говорят, безопасностная. На местном уровне противодействовать этому непросто и полиции, и исполнительной власти. Я уверен, что наши спецслужбы и центральный аппарат действуют. Но украинский народ должен знать про эту беду», — заявил он.

Напомним, администрация Херсонской области возвела капитальную дамбу, чтобы заблокировать поступление воды с Украины в Крым. До этого с 2014 года воду перекрывало временное сооружение. Северо-Крымский канал обеспечивал около 85% потребностей жителей полуострова в пресной воде.

Власти Крыма используют различные способы для решение проблемы с водоснабжением. В частности, пресную воду в Крыму будут искать с воздуха при помощи авиасканера, который уже успешно применялся в Африке.