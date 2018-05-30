Почему Украина «боится» за Херсонскую область

Не иначе, Украина что-то затевает на границе с Крымом . Как по-другому объяснить странные пророчества о судьбе Северо-Крымского канала, мятежном Геническе и потере там признаков государственности. Кто громче всех кричит: "Держи вора"…

Украина вот уже пятый год стонет, что соседство с Россией пугает ее аж до дрожи. Крым, дескать, уже "отняла", а теперь на очереди еще и Херсонская область. По крайней мере, постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Борис Бабин в этом совершенно уверен. В какой такой республике он постпред и был ли он вообще хоть раз на полуострове, история умалчивает. А вот планы Кремля постпред знает достоверно. В его понимании, чтобы обеспечить Крым пресной водой, Россия хоть мытьем, хоть катаньем должна заполучить Северо-Крымский канал. Имеется в виду "контроль над этим объектом на подконтрольной Украине территории", прилегающей к Крыму.

И тут пан Бабин видит три варианта. В качестве самого маловероятного он рассматривает возможность того, что некая "мадам с косой" (явный намек на Тимошенко) или какой-то "господин с Донбасса" просто откроет вентиль. Второй путь, по Бабину — судебное решение в пользу России. Но если Москва не сможет его добиться, то не исключен, мол, третий, силовой вариант.

Все эти рассуждения очень позабавили читателей. Один из них напомнил, что канал этот с 2014-го года перекрыт плотиной. И какой смысл его отвоевывать, если его можно точно так же перекрыть в другом месте. Но вряд ли пан Бабин прочтет этот комментарий. Он занят другим — сильно переживает, что на территориях, граничащих с Крымом, стали проявляться признаки потери государственного управления. Дескать, в Геническом районе Херсонской области расплодились группировки, которые проводят антиукраинские акции и смущают людей. Пока ситуация не критическая, но выпускать ее из поля зрения нельзя, бьет тревогу постпред.

Вот интересно, а ему самому в голову не приходило, что эти самые настроения не являются антиукраинскими? Есть сильное подозрение, что они направлены именно против нынешних властей, а не против самой Украины. Хотя для Порошенко и его компании это уже давно эквивалентно. Иначе пришлось бы посыпать голову пеплом и уйти в отставку. А так очень даже удобно. Кто против меня, тот изменник родины или засланный диверсант.