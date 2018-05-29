Центрами европейского секс-туризма стали Киев и Львов

Мощный рост турпотока на Украину обеспечен секс-туристами, прежде всего из Турции , привлеченными дешевизной развлечений и женщин

Как уже отмечали эксперты, туризм в последние годы стал одной из главных статей дохода для Украины. Памятники архитектуры XVII — XIX веков, дворцы и соборы, близость к Европе и Ближнему Востоку — и при этом удивительная дешевизна всего, от аренды жилья до еды и спиртного, за счет обвала курса национальной валюты к доллару и евро.

Неудивительно, что туристический поток стремительно растет.

«В Киевской горгосадминистрации (КГГА) подсчитали: если в 2014-м город посетили 800 тыс. внешних туристов, то в 2017-м году их оказалось уже 1,5 млн человек», — говорится в статье с выразительным названием «Дешево и красиво», опубликованной 1 февраля журналом «Новое Время».

В твердой валюте рост явно отстает, учитывая падение курса гривны, но туристам это только на руку. В среднем каждый гость из-за рубежа, по официальной отчетности, потратил в столице Украины около 368 долларов или 315 евро.

Впрочем, пальму первенства уверенно держит Львов с его польским старым городом.

«В 2017 году Львов посетили 2,6 млн туристов, которые потратили во время пребывания в городе 615 млн евро. Такие цифры приводит управление туризма Львовского городского совета», — проинформировало издание Zaxid.net.

Тур сюда обходится еще дешевле — всего-то в среднем 236 евро или 276 долларов на туриста.

Видимо, именно поэтому Львов перехватил у Киева лидерство и в том туризме, о котором стараются не говорить, но который часто играет решающую роль в посещении Украины.

«Столица Западной Украины — Львов — в сознании многих иностранцев теперь ассоциируется с доступным и дешевым сексом. Секс-туризму способствуют сговорчивые красавицы, недорогие рестораны и лоукостеры, — отмечается в статье «50 оттенков Львова», опубликованной 24 мая в журнале «Новое Время». — В поисках быстрой и недорогой любви сюда едут целыми компаниями туристы из Польши, Беларуси, Турции, Германии и даже США».

«Особенным спросом украинки пользуются у секс-туристов из Турции, откуда с января нынешнего года во Львов ежедневно летают по несколько рейсов. По статистике, почти каждый десятый турист Львова — гость с противоположного берега Черного моря. В среднем он останавливается в городе на пять дней и тратит по € 111 в день. Для сравнения: гости из Беларуси проводят во Львове до трех дней и тратят не больше € 30. Литовцы приезжают на четыре дня и тратят около € 75 в день.

Елена Голышева, руководитель Центра туристической информации Львова, говорит, что представители Турции, обращаясь в центр за помощью, как правило, задают один и тот же вопрос: где тут хороший ночной клуб, где отдыхает много красивых девушек?»

Рецепт успеха в обнищавшей стране действительно прост и напоминает хрестоматийный пример про пару чулок или шоколадку в послевоенном Берлине:

«"Хороший ужин в дорогом ресторане, пара коктейлей, цветы, комплименты — все очень просто", — делится с «Новым Временем» правилами успешного знакомства с украинкой уроженец Турции, 28 летний Мустафа, который регулярно приезжает отдыхать во Львов».

Как отмечают журналисты, часто инфраструктура секс-туризма особо и не прячется, наоборот, выставляется напоказ.

«Чаще всего бордельный бизнес прячется за вывесками салонов эротического массажа и ночных клубов. Львовянин Олег Радик показывает «Новому Времени» одно из таких мест на улице Братьев Рогатинцев. Это мужской клуб с красноречивым названием Red Horse, сайт которого обещает "доведение до релаксации методом стимуляции эрогенных зон, нежными прикосновениями, ухоженными телами"».

Аналогичная ситуация и в Киеве.

«Целью поездок основной массы туристов является секс-туризм», — признается в процитированной выше февральской статье в «Новом Времени».

И найти его в центре украинской столицы совсем несложно.

«Благодаря выгодному расположению (в районе Бессарабки) сливки с этой ситуации снимает «Арена-Сити», традиционно считающаяся самым популярным у иностранных гостей местом (и это несмотря на заоблачные цены, не самое лучшее обслуживание и не самый новый интерьер). На светодиодном экране на фасаде «Арены» в режиме нон-стоп рекламируются расположенные в центре Men's club — обычные стрип-клубы». Это цитата уже из подробного исследования «Nightlife по-украински: Как развлекают иностранцев в злачных местах», опубликованного 17 декабря 2017 года на сайте телеканала «112».

«Что же касается стриптиз-клубов, большинство из них на сегодняшний день — не более чем авансцены замаскированных дешевых борделей, в которых за умеренную плату можно снять танцовщицу», — отмечает журналист «112», ссылаясь на директора одного из дорогих стрип-клубов Киева.

И далее приводит мнение другого эксперта по отрасли — председателя правления общественной организации «Агентство развития туризма» Романа Козловского. Чем беднее страна, тем теснее в ней это направление связано с секс-индустрией, что мы сейчас и наблюдаем в Украине, отмечает он.

«Особенность стран с низким уровнем жизни та, что в них темы nightlife и секс-туризма до смешения близки. В Украине сейчас ситуация такова, что в большинстве случаев nightlife — это не более чем цивилизованная форма секс-туризма. Ведь цивилизованный nightlife на этом фоне — это вообще элита. Это элитная надстройка над примитивным секс-туризмом. По крайней мере специализирующиеся на этом направлении агентства хотя бы стараются обеспечить это каким-то цивилизованным потоком», — отмечает эксперт.

«По словам одного знакомого владельца турецкого туристического оператора 75% поездок турок в Украину — это путешествия за «ночной жизнью». Иными словами, более сотни тысяч турок приезжают в Украину ежегодно с целью секс-туризма. Или удачно сочетают рабочие дела с ночными развлечениями. В Турции даже появились турагентства, которые предлагают "поездки за украинскими девушками"», — с горечью писала 14 ноября 2017 года в своем блоге на сайте «Нового Времени» председатель подкомитета по вопросам развития туризма, курортов и рекреационной деятельности Верховной Рады Анна Романова (фракция «Самопомощь»).

Депутат попыталась подсчитать масштабы турецкого секс-туризма на Украине:

«Почти четверть миллиона турок побывало в прошлом году в Украине. Ежедневно в шесть городов — Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Запорожье, Херсон — прибывают авиарейсы из Турции. При этом поток турецких визитеров все больше и больше растет… С этого лета в Украину и Турцию можно летать по внутреннему цифровому паспорту (ID). Учитывая, что все турки уже перешли на электронные внутренние паспорта — турецкий поток в Украину «на выходные» еще больше усилился. Но только посмотрите, как красноречиво выглядела новость об отмене загранпаспортов для визитов в Украину на турецких сайтах: куча обнаженных девушек и заголовок "Отныне без паспорта!"».

Аналогичные данные приводятся со ссылками на экспертов в статье на «112»:

«В Украине nightlife как форма секс-туризма более всего востребован у жителей Турции. В Одессе в этом году было увеличено количество авиарейсов в эту страну — столь высок спрос. «Как правило, это менеджеры среднего звена с зарплатой около 500 долл. в месяц. Они могут себе позволить перелет, снять квартиру на компанию. Они ходят в ночные клубы, бары, стрип-салоны. Эта категория мужчин даже не обращается за помощью к турагентствам. В частности, в Одессе летом мы видим просто засилье таких туристов», — говорит Козловский. Святослава (глава туристического агентства Kiev friendly tours Святослава Максимчук. — Прим. авт.) говорит, что, собственно, по причине большого числа запросов именно на услуги сексуального характера ее агентство избегает работать с туристами из Турции».

Но гораздо более выразительно выглядят личные впечатления Романовой:

«Думаю, если вы летали когда-нибудь пятничным вечерним рейсом «Стамбул-Киев» — вы бы все поняли. Я однажды попала на такой рейс. И когда прошла в салон самолета, поняла, что я — единственная женщина-пассажир на борту (кроме бортпроводниц). Около сотни турецких мужчин — в основном 28 — 48 лет — направлялись в столицу Украины на уик-энд. Одежда: смарт-кэжуал, без галстуков, явно не для деловых переговоров летели».

В XVI — XVII веках в Турции были популярны украинские невольницы, которых десятками тысяч покупали для гаремов, теперь за секс-утехами с ними достаточно сесть в самолет.

«Эксперты называют центром сексуального туризма в Латинской Америке Бразилию, в Азии — Таиланд, в Европе — Украину», — констатируется в майской статье в «Новом Времени».

Интересно, предполагали ли такую евроинтеграцию на Майдане?