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Киев разместил РСЗО у линии соприкосновения в Донбассе
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Киев разместил РСЗО у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ЛНР 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the march
Украинские силовики в очередной раз нарушили минские соглашения, разместив реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град" в районе населенного пункта Болотенное в Донбассе, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
"Наша разведка продолжает выявлять использование украинскими силовиками объектов гражданской инфраструктуры и частных домостроений для размещения личного состава, а также вооружения и военной техники. Так, в районе населенного пункта Болотенное, на территории частного домовладения, выявлено три установки РСЗО "Град", — сказал Марочко.
По данным Народной милиции, вся техника спрятана под тентами, доступ местных жителей к этому району блокирован.
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