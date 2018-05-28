Киев разместил РСЗО у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ЛНР

Фото: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the march

Украинские силовики в очередной раз нарушили минские соглашения, разместив реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град" в районе населенного пункта Болотенное в Донбассе, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко "Наша разведка продолжает выявлять использование украинскими силовиками объектов гражданской инфраструктуры и частных домостроений для размещения личного состава, а также вооружения и военной техники. Так, в районе населенного пункта Болотенное, на территории частного домовладения, выявлено три установки РСЗО "Град", — сказал Марочко. По данным Народной милиции, вся техника спрятана под тентами, доступ местных жителей к этому району блокирован.