Киев разместил РСЗО у линии соприкосновения в Донбассе

Украинские силовики в очередной раз нарушили минские соглашения, разместив реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град" в районе населенного пункта Болотенное в Донбассе, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
"Наша разведка продолжает выявлять использование украинскими силовиками объектов гражданской инфраструктуры и частных домостроений для размещения личного состава, а также вооружения и военной техники. Так, в районе населенного пункта Болотенное, на территории частного домовладения, выявлено три установки РСЗО "Град", — сказал Марочко.
По данным Народной милиции, вся техника спрятана под тентами, доступ местных жителей к этому району блокирован.